Carnevale di Agropoli, domenica la seconda sfilata

Si conferma un successo di presenze il Carnevale di Agropoli. Anche quest’anno, nel giorno del martedì grasso, tante persone hanno raggiunto la città per assistere alla sfilata dei carri allegorici.

La classifica

È stato “Il sognatore” del Rione Moio 2 ad essersi aggiudicato il primo posto del carro più bello, seguito al secondo posto da quello dedicato al dj Gigi D’Agostino – Il capitano (Rione Piazza), terzo posto per Re Carnevale (Rione San Marco). Assegnati anche altri riconoscimenti: migliore coreografia per “Auguri Disney”; migliore allegoria per “100 anni Disney”; premio critica per “Maya” della contrada Gromola.

Assegnato inoltre un riconoscimento a Bruno Turi, ritirato dal figlio Fabio, per l’impegno e la passione mostrati negli anni dal papà, scomparso di recente, per il Carnevale di Agropoli.

Domenica 18 febbraio si replica

Domenica 18 febbraio si terrà una nuova sfilata: appuntamento alle ore 15.00 con partenza da via S. D’Acquisto e arrivo nei pressi di Piazza Vittorio Veneto. La stessa venne rinviata l’11 febbraio per avverse condizioni meteo.