Capaccio Paestum tra i 100 comuni protagonisti del trekking urbano

“Trekking a colori: pratiche di sostenibilità attraverso i secoli” è il tema scelto dal Comune di Siena per la XX edizione del Trekking Urbano organizzato ogni anno. Quest’anno hanno aderito alla manifestazione 100 comuni in tutta Italia tra cui il comune di Capaccio Paestum attraverso l’Associazione Geo Trek Paestum.

L’iniziativa

Attraversando i secoli, la storia recente e passata contornata di vari colori il prof. Gaetano Puca, studioso e storico locale, ci accompagnerà tra i vicoli di Capaccio Capoluogo.

L’Escursionismo “Urbano” è un turismo particolare orientato verso attività di tipo esperienziali e sostenibile, che non scopriamo adesso, ma che fonda il suo principio sulla conoscenza lenta e sul racconto preciso della storicità di un luogo. Il trekking in generale se fatto bene è salutare per il nostro corpo, ma allo stesso tempo riesce anche a valorizza pienamente i nostri itinerari turistici e i luoghi in essi contenuti, apportando nuove conoscenze al nostro sapere.

L’Associazione Geo Trek Paestum da sempre affianca l’Escursionismo alla conoscenza dei territori, della loro storia, delle loro eccellenze e della loro cultura.

L’appuntamento

L’attività in programma si svolgerà domenica 29 ottobre partendo alle 9:30 da piazza Tempone per poi svilupparsi su tutta la mattinata attraverso gli storici edifici e vie, tra la natura e profumi di una tranquilla domenica di paese.