Capaccio Paestum: inaugurato un nuovo ciclo di incontri culturali, focus su filosofia ed etica collettiva

Un’iniziativa culturale mirata a stimolare la riflessione etica e il senso di comunità nel territorio cilentano. Il Forum dei Giovani di Capaccio Paestum ha dato il via, nella serata di ieri, presso la Sala Erica di Capaccio Scalo, ad un nuovo ciclo di appuntamenti intitolato “Primo Incontro di…”.

Al centro del primo dibattito, una tavola rotonda orientata sui temi della filosofia, dell’etica e della responsabilità sociale, dal titolo inclusivo “Come si costruisce ciò che è giusto per tutt?”*. L’obiettivo principale dell’incontro è offrire strumenti critici alla cittadinanza per comprendere come superare gli individualismi tipici delle società moderne, promuovendo una morale collettiva e condivisa.

Un saggio giovanile all’origine del dibattito

L’idea di avviare questo percorso di confronto nasce dal lavoro critico di un giovane studente del liceo scientifico “G. Piranesi” di Capaccio Paestum, autore di un saggio sulle principali teorie etico-morali della filosofia occidentale.

La pubblicazione affronta i concetti di eticità e moralità applicati alla politica e all’economia quotidiana, dimostrando una sorprendente maturità analitica. Questo spunto ha spinto il Forum dei Giovani a creare un momento di dialogo aperto alla comunità locale e alle nuove generazioni, favorendo l’analisi consapevole delle scelte individuali e collettive.

I relatori e i temi al centro della tavola rotonda

A guidare il confronto sono stati i relatori Tony Brewer, docente di storia e filosofia presso il Liceo Piranesi e Alberto Barlotti, studente e componente del Forum dei giovani, che hanno approfondito il concetto di “scienza etica” e l’esigenza di fermarsi a riflettere all’interno di un contesto sociale dinamico e frenetico.

Durante l’incontro, Alberto Barlotti, ha sottolineato l’importanza del messaggio etico per la crescita della comunità:

“Si parlerà della scienza etica, che è un concetto che io tengo molto a cuore e che ho deciso di sviluppare in accordo con la comunità. È un modo per agevolare il confronto e renderci disponibili, anche a un dibattito con la comunità giovanile di Capaccio Paestum.”

In merito alla necessità di applicare la visione filosofica nella vita di tutti i giorni, Barlotti ha aggiunto:

“La viviamo ogni giorno cercando di essere più consapevoli delle nostre scelte, più oculati, meno impulsivi e ragionando non soltanto nell’interesse individuale, ma anche in quello della comunità e nel benessere collettivo.”

Dall’etica teorica alle buone pratiche quotidiane

Il dibattito ha evidenziato come le teorie morali non debbano rimanere concetti astratti, ma possano tradursi in decisioni concrete a tutela del bene comune, specialmente nel panorama politico e istituzionale.

Sulla traduzione pratica dei principi etici, Brewer ha richiamato l’attenzione sulla gestione dei contesti complessi e sulle decisioni di interesse pubblico:

“L’eticità e la moralità trovano il loro banco di prova nelle scelte e nelle buone pratiche politiche quotidiane. Basti pensare ad un semplice decreto, la capacità di dialogare, la capacità di far venire incontro momenti di eticità, di moralità, non soltanto con gli interessi dei più forti o con gli interessi particolari, ma con gli interessi della comunità.”

L’iniziativa del Forum dei Giovani di Capaccio Paestum, si propone dunque come uno spazio permanente di dibattito cittadino, volto a promuovere la partecipazione attiva e la consapevolezza civile partendo dai giovani di Capaccio Paestum.