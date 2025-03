Giona: ospite Markus Krienke, Docente di Filosofia Morale | VIDEO

Quarta puntata della quarta stagione di Giona. Nel corso della puntata Vito Rizzo e il professore Markus Krienke, Docente di Filosofia Morale presso l’Università di Lugano, hanno parlato dei profili etici che caratterizzano la nostra epoca anche alla luce della centralità nella vita quotidiana assunta dalle nuove tecnologie e dal largo uso dell’Intelligenza Artificiale.

In particolare è emerso come i progressi delle nuove tecnologie aprano opportunità enormi per migliorare la qualità della vita, senza tuttavia tralasciare l’importanza di una responsabilità antropologica che deve saper indirizzare il loro uso verso il perseguimento del bene comune.

I nuovi parametri della società contemporanea richiedono quindi che si coltivi un approccio proattivo all’Intelligenza Artificiale per indirizzare gli sviluppi della stessa attraverso una regolamentazione che non trascuri la dimensione etica e che sappia riconoscere all’uomo una diversa e più matura responsabilità.