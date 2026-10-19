Attualità

Capaccio Paestum: HDI Assicurazioni festeggia 30 anni di carriera per Carmine Acone e Patrizia Rosa

Capaccio Paestum ospita i 30 anni di carriera in HDI Assicurazioni per Carmine Acone e Patrizia Rosa: una serata tra ricordi, successi e visione del futuro

Di:
Alessandra Pazzanese
Capaccio Paestum: HDI Assicurazioni festeggia 30 anni di carriera per Carmine Acone e Patrizia Rosa

Una grande festa, organizzata in una suggestiva location sul mare di Capaccio Paestum, ha celebrato i trent’anni di carriera in HDI Assicurazioni di Carmine Acone, referente di Agropoli, e Patrizia Rosa, referente di Pagani. I due professionisti hanno incontrato colleghi, familiari e amici in una serata di convivialità, durante la quale sono stati ripercorsi i successi e i numerosi obiettivi raggiunti con professionalità e dedizione.

I vertici dell’azienda presenti all’evento nel Cilento

All’evento hanno preso parte anche i vertici aziendali, tra cui il Vice Direttore Generale e Direttore Commerciale di HDI Assicurazioni, Tommaso Di Gennaro, e il Direttore Vendite, Riccardo Riccardi. La loro presenza ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto sul territorio salernitano e la centralità delle risorse umane nella crescita del gruppo.

Leggi anche:

Laurino, l’appello di mamma Giusy: “Senza risonanza niente intervento”
Agropoli: posata la prima pietra per la nuova caserma dei Carabinieri
Svolta sulla vertenza dei rifiuti a Ispani: intesa in Prefettura su stipendi e contratto

Fiducia, assistenza e sfide del mercato assicurativo

La squadra di HDI Assicurazioni, come dichiarato dai protagonisti della serata, ha saputo consolidare nel tempo un solido rapporto di fiducia con una vasta clientela. Un impegno costante che ha permesso all’agenzia di rimanere competitiva e di garantire assistenza qualificata e servizi innovativi, pur a fronte delle profonde trasformazioni che hanno interessato il settore assicurativo negli ultimi trent’anni.

Un traguardo condiviso tra Agropoli e Pagani proiettato al futuro

Quelle di Carmine Acone e Patrizia Rosa sono due storie professionali intense, radicate in due territori differenti come l’Alto Cilento e l’Agro Nocerino-Sarnese, ma unite da un traguardo comune: tre decenni di impegno, competenza e vicinanza ai clienti. Un anniversario che celebra i risultati del passato, valorizza le relazioni del presente e guarda al futuro con nuovi progetti ancora da realizzare.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.