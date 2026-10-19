Capaccio Paestum: HDI Assicurazioni festeggia 30 anni di carriera per Carmine Acone e Patrizia Rosa

Una grande festa, organizzata in una suggestiva location sul mare di Capaccio Paestum, ha celebrato i trent’anni di carriera in HDI Assicurazioni di Carmine Acone, referente di Agropoli, e Patrizia Rosa, referente di Pagani. I due professionisti hanno incontrato colleghi, familiari e amici in una serata di convivialità, durante la quale sono stati ripercorsi i successi e i numerosi obiettivi raggiunti con professionalità e dedizione.

I vertici dell’azienda presenti all’evento nel Cilento

All’evento hanno preso parte anche i vertici aziendali, tra cui il Vice Direttore Generale e Direttore Commerciale di HDI Assicurazioni, Tommaso Di Gennaro, e il Direttore Vendite, Riccardo Riccardi. La loro presenza ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto sul territorio salernitano e la centralità delle risorse umane nella crescita del gruppo.

Fiducia, assistenza e sfide del mercato assicurativo

La squadra di HDI Assicurazioni, come dichiarato dai protagonisti della serata, ha saputo consolidare nel tempo un solido rapporto di fiducia con una vasta clientela. Un impegno costante che ha permesso all’agenzia di rimanere competitiva e di garantire assistenza qualificata e servizi innovativi, pur a fronte delle profonde trasformazioni che hanno interessato il settore assicurativo negli ultimi trent’anni.

Un traguardo condiviso tra Agropoli e Pagani proiettato al futuro

Quelle di Carmine Acone e Patrizia Rosa sono due storie professionali intense, radicate in due territori differenti come l’Alto Cilento e l’Agro Nocerino-Sarnese, ma unite da un traguardo comune: tre decenni di impegno, competenza e vicinanza ai clienti. Un anniversario che celebra i risultati del passato, valorizza le relazioni del presente e guarda al futuro con nuovi progetti ancora da realizzare.