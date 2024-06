Capaccio Paestum aderisce alla giornata nazionale del Trekking Urbano

Il Comune di Capaccio Paestum, guidato dal sindaco Franco Alfieri, ha aderito alla XXI edizione della Giornata Nazionale del Trekking Urbano che si terrà il 31 Ottobre 2024 nel territorio del Comune di Siena.

Il tema della giornata

La giornata avrà come tema “Natura ed Arte: memoria, artificio, paesaggio”, con l’obiettivo di valorizzare i territori italiani in chiave sostenibile con percorsi ed iniziative che ricordino e raccontino arte, natura e sostenibilità declinata in tutte le sue accezioni (ambientale, economica e sociale).

Comune punta a incentivare il turismo slow

L’Amministrazione comunale ha già avviato un percorso che incentivi il turismo slow, per gli amanti della natura e dell’ambiente, attraverso il potenziamento e il recupero della rete sentieristica su tutto il territorio comunale.

A partire dal 2021 l’Ente ha aderito inoltre alla Giornata Nazionale del Trekking Urbano, organizzando apposite attività in collaborazione con alcune associazioni del territorio, riscontrando un notevole successo fra i tanti appassionati del trekking e della natura.

Il trekking urbano, è un tipo di turismo sportivo che consiste in visite a piedi nelle zone meno conosciute dei centri storici ed è quindi una proposta turistica a basso impatto ambientale, capace di decentrare, rallentare e destagionalizzare i flussi dei visitatori e proporre uno stile di vita più salutare.