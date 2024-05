Questa mattina in Sala Erica a Capaccio Scalo si è svolto il convegno “Rigeneriamo la Pineta”. L’evento organizzato da Legambiente per ribadire la necessità di intervenire per il recupero della fascia costiera pinetata, che è di vitale importanza per tutto il territorio.

Gestire quindi in maniera condivisa e sostenibile con i Comuni il patrimonio forestale, anche grazie al modello A_GreeNet contro l’innalzamento delle temperature e le ondate di calore.