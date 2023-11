Un percorso di trekking urbano per ammirare le bellezze di Agropoli

Da palazzo di città annunciato un progetto per il territorio: l’introduzione di un percorso di trekking urbano. Quest’iniziativa, sviluppata dall’Amministrazione comunale, rappresenta un passo avanti nell’esplorazione e nella valorizzazione del territorio.

Il progetto

Il progetto mira ad offrire una nuova prospettiva sulla città, permettendo ai visitatori di scoprirne tutti gli angoli in tutto il loro splendore. Il sindaco ha spiegato che il percorso, in fase di definizione, avrà inizio da piazza Gallo, punto di ingresso ad Agropoli, per poi attraversare i vari punti di interesse e le attrazioni storico-turistiche, culturali, paesaggistiche e naturalistiche.

Il culmine del percorso sarà rappresentato dalla suggestiva baia di Trentova e dall’Oasi naturalistica. Agropoli vanta numerose zone di interesse, tra cui il centro storico con il suo imponente castello, la Fornace, le spiagge, il porto e l’area naturalistica di Trentova-Tresino.

Un percorso per ammirare la città

La peculiarità del percorso a piedi risiede nella capacità di catturare sensazioni uniche, difficilmente sperimentabili quando si viaggia in auto o su altri mezzi. «Sarà un’esperienza davvero interessante – spiega il primo cittadino – praticabile da tutti, famiglie, appassionati del trekking e semplici amanti delle passeggiate tra indimenticabili tramonti e viste mozzafiato».