Dalla Baia di Trentova Tresino ai Borghi per promuovere il territorio, ecco l’iniziativa

A Laureana Cilento i Sapori d’Autunno, Sabato 7 Ottobre, a Laureana Cilento, nell’ambito della quarta edizione di Sapori d’autunno, verranno illustrati gli itinerari turistici del gusto di “Paestum Alto Cilento Experience. Dalla Baia di Trentova- Tresino ai Borghi”, il progetto che vede il comune di Agropoli capofila di un partenariato composto da Laureana Cilento, Ogliastro Cilento, Castellabate, Perdifumo, Prignano Cilento e Torchiara.

Le finalità

L’obiettivo è creare percorsi turistici tematici mettendo in evidenza le attrazioni culturali, i paesaggi naturali e l’offerta enogastronomica per preservare e promuovere il patrimonio culturale e naturale del territorio e attrarre visitatori interessati all’identità del luogo.

Gli altri appuntamenti

Il progetto propone tre tipologie di viaggi, illustrate nel corso di specifiche serate. Il 26 Agosto, a Torchiara, nell’ambito del Solstizio d’Estate, si è tenuto un evento dedicato alla poesia locale, “Ho una poesia nel cuore”, in cui è stato illustrato l’itinerario Viaggio delle Radici fra storia, tradizioni e cultura dei Borghi; il 7 Settembre, a Perdifumo, sono stati promossi i viaggi nella natura fra benessere e spiritualità, percorrendo l’itinerario naturalistico che segue il Sentiero dei fiori gentili dal centro di Perdifumo fino al Santuario della Madonna della Stella; infine, il 7 ottobre, a Laureana Cilento, in occasione della quarta edizione di SAPORI D’AUTUNNO, verranno descritti gli itinerari del gusto del Viaggio dei Borghi della Dieta Mediterranea.

Gli eventi di primavera

In Primavera è previsto un evento di presentazione dei tre viaggi per continuare il lavoro di rete e promozione turistica e per prepararsi adeguatamente alla stagione estiva.Con una particolare attenzione al turismo sostenibile, il progetto, infatti, mira anche a favorire la collaborazione e la sinergia tra i Comuni partner, facilitando lo scambio di conoscenze, risorse e buone pratiche nel settore turistico per la crescita del territorio.”Paestum Alto Cilento Experience.

Dalla Baia di Trentova- Tresino ai Borghi” è finanziato dai fondi Poc Campania 2014 -2020

Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale.