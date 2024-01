Capaccio: aggredisce mamma e fratello, arrestato

Ancora violenza in ambito familiare. I carabinieri della compagnia di Agropoli hanno tratto in arresto a Capaccio Paestum un uomo, G.G., con l’accusa di maltrattamenti contro familiari e conviventi. Stando alle prime ricostruzioni per futili motivi l’uomo avrebbe aggredito il fratello e la propria madre. Per questo è stato arrestato in flagranza di reato.

I precedenti

Nei giorni scorsi, sempre i carabinieri della locale compagnia, hanno eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un soggetto agropolese accusato di maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna.