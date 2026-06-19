Caos Polizia Locale a Eboli, CISL FP lancia l’allarme: “Grave carenza d’organico, serve un confronto immediato”

La CISL FP torna a sollecitare l’Amministrazione comunale sulla situazione della Polizia Locale, denunciando una grave carenza di personale e chiedendo l’attivazione urgente di un tavolo di contrattazione previsto dall’articolo 7, lettera am), del CCNL Funzioni Locali 2022-2024.

A firmare la nota sono il Coordinatore Provinciale della Polizia Locale della CISL FP, Giovanni Carnevale, e il Segretario Generale CISL FP, Miro Amatruda, che evidenziano come l’organizzazione sindacale non abbia ancora ricevuto risposta alla richiesta inviata il 9 aprile scorso riguardante l’utilizzo dei proventi derivanti dalle violazioni del Codice della Strada.

Il nodo della stagione estiva e la carenza di personale

“La Polizia Locale è caratterizzata da una forte carenza d’organico che si manifesta in modo ancora più evidente durante la stagione estiva”, sottolineano i rappresentanti sindacali.

Secondo la CISL FP, proprio nel periodo estivo agli agenti viene richiesto un impegno aggiuntivo rispetto alle normali attività ordinarie, rendendo indispensabile un confronto con l’Ente per conoscere le misure che si intendono adottare.

Diritti a rischio: ferie, turni e riposo garantito

Il sindacato evidenzia inoltre le difficoltà del Comando nel garantire il diritto alle ferie e, allo stesso tempo, assicurare la regolare turnazione del personale nel rispetto delle disposizioni contrattuali. In particolare, viene richiamata la necessità di garantire:

Una distribuzione equilibrata dei turni;

Il rispetto delle undici ore consecutive di riposo nell’arco delle ventiquattro ore.

Nella nota si segnala anche il frequente prolungamento dell’orario di lavoro ordinario, attualmente organizzato su turni nella fascia compresa tra le 8 e le 22, ricordando che eventuali modifiche dell’articolazione oraria rientrano tra le materie oggetto di confronto sindacale.

L’ultimatum: pronto il tavolo in Prefettura

La CISL FP, dichiarandosi orientata alla prevenzione dei conflitti e alla tutela dei lavoratori, chiede una convocazione tempestiva per affrontare le problematiche evidenziate.

In assenza di riscontri, l’organizzazione sindacale annuncia che potrebbe richiedere l’attivazione di un tavolo di raffreddamento presso la Prefettura di Salerno, al fine di salvaguardare i diritti e gli interessi del personale della Polizia Locale.