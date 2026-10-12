Cilento

Canoa Polo ad Agropoli: successo al porto, trionfa il Canoa Club Napoli

Grande successo per la tappa regionale di Canoa Polo al porto di Agropoli. Vittoria del Canoa Club Napoli. Ora l'obiettivo è il campionato nazionale.

Di:
Alessandro Pippa
Canoa Polo ad Agropoli: successo al porto, trionfa il Canoa Club Napoli

La splendida cornice del porto di Agropoli ha ospitato un’avvincente tappa regionale del campionato di Canoa Polo, regalando a cittadini e visitatori una giornata all’insegna dello sport, della competizione e della passione per le discipline acquatiche.

Le squadre in gara e i risultati della tappa regionale

Tre le formazioni protagoniste della manifestazione sportiva, che si sono sfidate in acqua dando vita a un avvincente spettacolo agonistico: il Canoa Club Napoli, il Circolo Nautico Flegreo e il Circolo Canottieri Irno.

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Al termine di incontri combattuti fino all’ultimo secondo, a conquistare il primo posto è stato il Canoa Club Napoli. La seconda posizione è andata al Circolo Nautico Flegreo, mentre sul terzo gradino del podio si è classificato il Circolo Canottieri Irno.

Turismo sportivo ad Agropoli: l’obiettivo è il campionato nazionale

La manifestazione ha riscosso un grande successo di pubblico e di organizzazione, confermando le straordinarie potenzialità di Agropoli e del suo porto come location ideale per ospitare eventi sportivi legati al mare e alle attività nautiche.

Un risultato importante che apre nuove e concrete prospettive per il futuro. Tra i prossimi obiettivi delle istituzioni e degli organizzatori c’è infatti la possibilità di portare ad Agropoli una tappa del campionato nazionale di Canoa Polo, con l’intento di valorizzare ulteriormente il porto e il territorio cilentano attraverso la promozione dello sport e del turismo sportivo.

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