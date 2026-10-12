Attualità

Ponte SP 43 sul Rio Ciorlitto: sblocco vicinissimo per l’avvio del cantiere

Lavori ponte SP 43 sul Rio Ciorlitto: atteso il nulla osta per lo spostamento della rete elettrica e l'apertura del cantiere

Di:
Alessandra Pazzanese
Capaccio, ponte Rio Ciorlito ancora a terra: l’appello urgente alla Provincia

La ricostruzione del ponte sulla Strada Provinciale 43, all’altezza del Rio Ciorlitto, a Capaccio Paestum, entra in una fase determinante. L’inizio effettivo dei lavori per la realizzazione della nuova opera infrastrutturale resta attualmente legato allo spostamento preventivo di cinque pali della linea elettrica a media tensione gestiti da e-distribuzione, la cui presenza interferisce direttamente con l’area interessata dal cantiere.

Lo stato della pratica e l’intervento di e-distribuzione

I recenti contatti promossi dall’Amministrazione Provinciale con i tecnici di e-distribuzione hanno permesso di chiarire il quadro autorizzativo. La società elettrica si trova in attesa di ricevere l’ultimo documento abilitativo fondamentale per procedere con le operazioni di spostamento dei pali: il nulla osta formalizzato da parte del Consorzio di Bonifica Sinistra Sele.

Leggi anche:

San Mauro Cilento, stipendi a rischio nel servizio rifiuti: scatta lo stato di agitazione
Capaccio Paestum: ex assessore aggredito, gambizzato e abbandonato a Foce Sele, proseguono le indagini
Equitazione, trionfo per Agropoli: lo stallone di Vito Marotta è campione d’Italia a Travagliato

I prossimi passaggi e la verifica sul campo

Il rilascio del provvedimento finale è stimato in tempi brevi. L’iter amministrativo prevede un passaggio operativo decisivo: un sopralluogo congiunto sul posto organizzato tra i rappresentanti di tutti gli enti coinvolti per definire i dettagli tecnici conclusivi.

Il monitoraggio dell’Amministrazione Provinciale

L’Ente provinciale ha confermato l’impegno a seguire con la massima attenzione l’evoluzione dell’intera vicenda. L’obiettivo è superare rapidamente questa fase propedeutica per consentire l’immediata apertura del cantiere stradale e la ripresa delle opere di ricostruzione della struttura.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.