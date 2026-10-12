Ponte SP 43 sul Rio Ciorlitto: sblocco vicinissimo per l’avvio del cantiere

La ricostruzione del ponte sulla Strada Provinciale 43, all’altezza del Rio Ciorlitto, a Capaccio Paestum, entra in una fase determinante. L’inizio effettivo dei lavori per la realizzazione della nuova opera infrastrutturale resta attualmente legato allo spostamento preventivo di cinque pali della linea elettrica a media tensione gestiti da e-distribuzione, la cui presenza interferisce direttamente con l’area interessata dal cantiere.

Lo stato della pratica e l’intervento di e-distribuzione

I recenti contatti promossi dall’Amministrazione Provinciale con i tecnici di e-distribuzione hanno permesso di chiarire il quadro autorizzativo. La società elettrica si trova in attesa di ricevere l’ultimo documento abilitativo fondamentale per procedere con le operazioni di spostamento dei pali: il nulla osta formalizzato da parte del Consorzio di Bonifica Sinistra Sele.

I prossimi passaggi e la verifica sul campo

Il rilascio del provvedimento finale è stimato in tempi brevi. L’iter amministrativo prevede un passaggio operativo decisivo: un sopralluogo congiunto sul posto organizzato tra i rappresentanti di tutti gli enti coinvolti per definire i dettagli tecnici conclusivi.

Il monitoraggio dell’Amministrazione Provinciale

L’Ente provinciale ha confermato l’impegno a seguire con la massima attenzione l’evoluzione dell’intera vicenda. L’obiettivo è superare rapidamente questa fase propedeutica per consentire l’immediata apertura del cantiere stradale e la ripresa delle opere di ricostruzione della struttura.