Canoa polo ad Agropoli, domenica 11 ottobre il Campionato Regionale nel porto turistico

Il porto turistico di Agropoli si prepara a trasformarsi in un campo di gara. Domenica 11 ottobre 2026, a partire dalle ore 9, va in scena il Campionato Regionale di canoa polo, una delle discipline acquatiche più veloci e spettacolari del panorama sportivo.

Chi organizza il campionato di canoa polo

La manifestazione è organizzata dal Circolo Canottieri Agropoli, in collaborazione con il Comitato Regionale FICK Campania e Basilicata, e ha il patrocinio del Comune di Agropoli. Le squadre partecipanti si contenderanno il titolo regionale davanti al pubblico, che potrà seguire le partite dalla banchina.

Una conferma per Agropoli

Per la città non è una novità. Il porto aveva già ospitato lo stesso campionato lo scorso anno, e il legame tra Agropoli e questo sport è molto più antico. Il Circolo Canottieri ha organizzato in passato anche giornate del campionato italiano di serie A.

L’appuntamento chiude il calendario degli eventi sportivi 2026 della città, che comprende vela, atletica, nuoto e altre discipline. Il sindaco Roberto Mutalipassi e l’assessore allo Sport Giuseppe Cammarota lo inseriscono nel percorso con cui Agropoli punta al titolo di Comune Europeo dello Sport 2027. Citano anche il successo dei campionati italiani di atletica leggera, categoria cadetti, e il lavoro fatto con associazioni e federazioni.

Come si gioca a canoa polo

Due squadre si sfidano in acqua a bordo di kayak, con l’obiettivo di segnare in una porta sospesa sopra la superficie. Contano velocità, tecnica di pagaiata, tattica e contatto fisico, tutti elementi che rendono le gare facili da seguire anche per chi vede questo sport per la prima volta.

Nella stessa mattinata è in programma anche il “Ciclotour Agropoli e mare”, con partenza alle 9 da piazza della Repubblica. Chi vuole può quindi abbinare le due iniziative e passare una domenica sportiva in città.