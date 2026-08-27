Cannalonga Calcio a rischio stop: l’appello per salvare il titolo sportivo

Il Cannalonga Calcio si trova a un passo dalla conclusione della propria esperienza sportiva. Con una nota ufficiale diffusa dai vertici societari, la dirigenza ha annunciato l’impossibilità di proseguire l’attività agonistica in vista della prossima stagione sportiva. Una scelta sofferta, maturata dopo anni di lavoro, sacrifici e radicamento nel territorio locale, che lascia in sospeso il futuro del calcio nel comune cilentano.

Non si tratta ancora di un addio definitivo, ma di un allarme chiaro rivolto all’intera comunità e all’imprenditoria locale per evitare la scomparsa della squadra o la cessione del titolo sportivo a terzi.

I ringraziamenti del club a giocatori e sostenitori

Nel comunicato, i dirigenti hanno voluto esprimere profonda gratitudine a tutte le componenti che hanno accompagnato la squadra negli anni. Il messaggio si rivolge a chi ha lavorato sul campo e a chi ha operato dietro le quinte per mantenere viva la tradizione calcistica cittadina:

“Grazie a chi ha indossato questa maglia, a chi l’ha difesa, a chi ha lavorato dietro le quinte, a chi ci ha sostenuto dagli spalti, a chi ci è stato vicino nei momenti belli e soprattutto in quelli più difficili. Grazie a chi ha creduto in questo progetto e a chi, in un modo o nell’altro, ha fatto sì che il nome di Cannalonga continuasse a vivere attraverso il calcio.”

L’appello per rilevare la società e le prospettive future

Prima di procedere con la dismissione definitiva del progetto o con l’alienazione del titolo, la dirigenza ha lanciato un preciso invito a prospective investitori o appassionati disposti a rilevare la gestione del club:

“Prima di prendere qualsiasi decisione definitiva, rivolgiamo un appello a chiunque abbia la volontà, la passione e soprattutto il desiderio di rilevare questa società e continuare questo progetto, nel nostro paese, per il nostro paese e con il nostro paese. La porta, oggi, è ancora aperta. Se ci sarà qualcuno disposto a raccogliere questo testimone, a mettersi in gioco e a dare nuova linfa a questa realtà, saremo pronti ad ascoltarlo.”

Qualora non dovessero pervenire manifestazioni d’interesse volte a mantenere la squadra a Cannalonga, la proprietà valuterà le offerte esterne per la cessione del titolo sportivo, così da non disperdere il patrimonio calcistico maturato sino a oggi.