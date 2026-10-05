Campionati Italiani Cadetti ad Agropoli: il Veneto trionfa al “Guariglia”

Si è conclusa con grande successo ad Agropoli la tre giorni dedicata ai Campionati Italiani Cadetti. La manifestazione ha visto la partecipazione di oltre 800 giovani atleti giunti da tutta Italia per rappresentare le proprie regioni in una grande festa all’insegna dello sport, dell’entusiasmo e della condivisione.

La città di Agropoli si è dimostrata ancora una volta pronta ad accogliere eventi sportivi di altissimo livello, confermandosi punto di riferimento per l’atletica nazionale.

L’organizzazione dell’Atletica Agropoli e il trionfo del Veneto

L’organizzazione dell’evento, affidata all’Atletica Agropoli sotto la guida del presidente Angelo Palmieri, è stata impeccabile: un impegno costante e un’attenta cura di ogni dettaglio hanno garantito il perfetto svolgimento della manifestazione.

A conquistare il titolo di Campione Italiano Cadetti è stata la rappresentativa del Veneto, che è riuscita a imporsi al termine di una competizione combattuta e ricca di emozioni.

Cornice di pubblico allo Stadio “Raffaele Guariglia”

A fare da splendida cornice alla manifestazione è stato il pubblico presente, che ha gremito gli spalti dello Stadio “Raffaele Guariglia”.

Il calore degli spettatori ha regalato agli atleti un’atmosfera straordinaria, trasformando le gare in un momento indimenticabile di celebrazione sportiva per tutto il territorio.