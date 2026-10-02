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Cammino di San Nilo: Alfano entra ufficialmente nel percorso cilentano

Il Comune di Alfano entra nel Cammino di San Nilo in Cilento: la Sindaca Gerardo annuncia la tappa per i camminatori e la guida ufficiale

Di:
Maria Emilia Cobucci
Cammino di San Nilo: Alfano entra ufficialmente nel percorso cilentano

Il comune di Alfano è ufficialmente tra i centri presenti lungo il Cammino di San Nilo, un percorso di 100 chilometri che attraversa il Cilento partendo da Sapri per arrivare a Palinuro, unendo mare e montagna.

Turismo esperienziale e valorizzazione del territorio

«Il turismo esperienziale — alla scoperta delle tradizioni, dell’arte e della cultura di un luogo attraverso ritmi più lenti — è ormai molto diffuso. Motivo per il quale ho impiegato diversi anni per far rientrare il comune di Alfano nel percorso del Cammino di San Nilo», ha affermato la Sindaca Elena Anna Gerardo.

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«Parliamo di un turismo destinato ai camminatori che negli ultimi anni ha avuto un grande successo. Per tale motivo ho spinto molto affinché il Comune di Alfano rientrasse in questo Cammino», ha continuato la prima cittadina.

Integrazione nella guida ufficiale e accoglienza

«Ora il Comune compare nella guida dei camminatori come percorso alternativo opportunamente segnalato e per questo ringrazio il Presidente della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo, Aldo Luongo. I camminatori ora saranno in grado di venire anche ad Alfano e noi saremo in grado di accoglierli», ha concluso la Sindaca Gerardo.

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