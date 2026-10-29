Camerota al voto, Scarpitta si prepara a concludere il secondo mandato: “daremo continuità al nostro lavoro”

La macchina elettorale si appresta a rimettersi in moto nei territori del Cilento. Tra i diversi comuni della provincia di Salerno chiamati alle urne figura anche Camerota, dove l’amministrazione guidata dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta si prepara a concludere il suo secondo mandato consecutivo e a pianificare la presenza per la prossima competizione elettorale.

Gli ultimi sette mesi di amministrazione e le opere pubbliche in cantiere

In vista della scadenza amministrativa, l’attenzione della giunta è focalizzata sul completamento dei progetti in corso sul territorio comunale.

«Abbiamo davanti a noi sette mesi intensissimi di amministrazione e dobbiamo completare circa dieci opere pubbliche entro il termine del mandato», ha dichiarato il sindaco Scarpitta. «Il mio obiettivo primario è terminare questo percorso elettorale per consegnare ai cittadini del comune di Camerota tutte queste opere pubbliche».

Il bilancio di dieci anni di governo e le prospettive future

L’amministrazione Scarpitta si avvia così a completare un decennio alla guida dell’ente locale, lasciando agli elettori la valutazione sul lavoro svolto e sul futuro politico della comunità.

«Abbiamo amministrato per dieci anni ed ora saranno i cittadini, com’è giusto che sia, a decidere il futuro del nostro comune», ha aggiunto il primo cittadino. «Stiamo lavorando per dare continuità allo straordinario lavoro fatto in questi anni. Presto tireremo le somme insieme all’intera amministrazione per definire come proseguire questo percorso».