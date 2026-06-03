Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 3 giugno: giornata mondiale della bicicletta

Il 3 giugno è il 154º giorno del calendario gregoriano. La Terra si avvia verso il solstizio d’estate mentre la storia ricorda eventi, scoperte e personalità che hanno segnato indelebilmente questo giorno nei secoli.

Santi del giorno

Oggi la Chiesa cattolica celebra san Carlo Lwanga e compagni, martiri ugandesi uccisi per la loro fede alla fine del diciannovesimo secolo. Si venerano anche santa Clotilde, regina dei Franchi, che favorì la conversione del re Clodoveo al cristianesimo, e san Kevin di Glendalough, abate irlandese.

Nati e curiosità del 3 giugno

Tra i nati di oggi si ricordano l’attore e regista americano Tony Curtis (1925), il politico italiano Enzo Biagi (1920), celebre giornalista e scrittore, e il tennista spagnolo Rafael Nadal (1986), considerato uno dei più grandi atleti della storia dello sport. Nasce oggi anche la cantante e attrice statunitense Suzi Quatro (1950), pioniera del rock al femminile.

Una curiosità lega molti dei nati in questo giorno, in particolare figure come Rafael Nadal e Tony Curtis: una straordinaria precocità nel raggiungere il successo mondiale nei rispettivi campi, unita a una spiccata propensione a ridefinire gli standard stilistici e tecnici della propria epoca, che si tratti del dritto uncinato sul campo da tennis o del fascino cinematografico hollywoodiano.

Morti del 3 giugno

In questo giorno sono scomparsi Papa Giovanni XXIII (1963), il “Papa buono” che indisse il Concilio Vaticano II, lo scrittore boemo Franz Kafka (1924), autore di capolavori della letteratura mondiale come “La metamorfosi”, e il celebre pugile statunitense Muhammad Ali (2016), icona dello sport e dei diritti civili. Si ricorda anche la morte del leader politico e militare della Repubblica di Venezia Francesco Morosini (1694).

Eventi storici principali

Nel 1098, durante la prima crociata, gli assedianti cristiani riescono a espugnare la città di Antiochia dopo un lungo e logorante assedio.

Nel 1769 il navigatore britannico James Cook, a bordo della nave Endeavour, osserva il transito del pianeta Venere davanti al Sole dall’isola di Tahiti, un’osservazione scientifica fondamentale per calcolare la distanza tra la Terra e il Sole.

Nel 1937 il duca di Windsor, precedentemente re Edoardo VIII del Regno Unito, sposa la statunitense Wallis Simpson in Francia, dopo aver abdicato al trono britannico proprio per poter coronare il suo sogno d’amore.

Nel 1998 una tragedia ferroviaria colpisce la Germania: il treno ad alta velocità ICE 884 deraglia a Eschede a causa del cedimento di un ruotone, provocando la morte di 101 persone nel più grave incidente ferroviario tedesco dal secondo dopoguerra.

Giornata mondiale

Il 3 giugno si celebra la Giornata mondiale della bicicletta, istituita dalle Nazioni Unite per promuovere l’uso di questo mezzo di trasporto sostenibile, salutare ed economico, alleato fondamentale per la tutela dell’ambiente e il benessere psicofisico.

Citazione del giorno

“La giovinezza è felice perché ha la capacità di vedere la bellezza. Chiunque sia in grado di mantenere la capacità di vedere la bellezza non diventerà mai vecchio.” – Franz Kafka

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