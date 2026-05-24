Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 24 maggio 1915: l’Italia entra in guerra

Il 24 maggio è il 144° giorno del calendario gregoriano. La terra si avvia verso la pienezza della primavera e la storia ricorda in questa data passaggi cruciali, prime assolute e svolte geopolitiche che hanno ridefinito i confini e la cultura del mondo moderno.

Santi del giorno

In questo giorno la Chiesa cattolica celebra la Beata Vergine Maria Aiuto dei Cristiani, un titolo che ne ricorda la protezione nei momenti difficili della storia della cristianità. Si venerano inoltre san Vincenzo di Lerino, monaco e teologo provenzale, e san Doniziano con san Rogaziano, martiri a Nantes.

Nati celebri del 24 maggio

Nati in questo giorno sono il celebre cantautore statunitense Bob Dylan, all’anagrafe Robert Allen Zimmerman, premio Nobel per la letteratura nel 2016, l’attore britannico Alfred Molina e l’attore e comico italiano Paolo Kessisoglu. In questa data nacque anche la regina Vittoria del Regno Unito, figura simbolo di un’intera epoca, ed Eduardo De Filippo, colonna portante del teatro italiano e mondiale.

Morti celebri del 24 maggio

Scompaiono in questa data Niccolò Copernico, il celebre astronomo polacco che rivoluzionò la concezione dell’universo con la teoria eliocentrica, e Duke Ellington, leggenda del jazz americano e straordinario compositore. Ricordiamo anche la scomparsa dell’attore italiano Paolo Stoppa e dell’attore cinematografico e televisivo statunitense John Dall.

Eventi storici principali

Il 24 maggio 1844 Samuel Morse invia il primo messaggio telegrafico ufficiale della storia, inaugurando l’era delle telecomunicazioni di massa. Nel 1915 l’Italia entra ufficialmente nella Prima guerra mondiale dichiarando guerra all’Impero austro-ungarico, un momento storico immortalato nei versi della Leggenda del Piave. Nel 1941, durante la Seconda guerra mondiale, la nave da battaglia tedesca Bismarck affonda l’incrociatore britannico HMS Hood nell’Atlantico settentrionale. Nel 1976 l’aereo supersonico Concorde inizia il suo primo servizio commerciale transatlantico regolare tra Parigi, Londra e Washington.

Giornata mondiale

Oggi ricorre la Giornata europea delle aree protette, istituita dalla Federazione Europarc per celebrare la creazione dei primi parchi nazionali in Europa, avvenuta in Svezia nel 1909, e per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tutela della biodiversità e del patrimonio naturale.

Curiosità sui nati in questo giorno

I nati il 24 maggio, sotto il segno dei Gemelli, condividono spesso una spiccata propensione per la comunicazione e l’espressione artistica. Personaggi diversi come Bob Dylan ed Eduardo De Filippo dimostrano come questo giorno abbia donato al mondo menti capaci di innovare profondamente il linguaggio artistico, unendo la poesia alla critica sociale e lasciando un’impronta indelebile nella cultura popolare.

Citazione del giorno

“Non c’è niente di così stabile come il cambiamento.” — Bob Dylan

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