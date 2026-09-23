Cronaca

Bellizzi, operazione dei carabinieri: sequestrata arma clandestina e munizioni

Operazione dei carabinieri a Bellizzi: arrestato un uomo per detenzione di pistola clandestina e munizioni, denunciato il fratello per porto di arma bianca

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Ernesto Rocco
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Inizia l'attività giornalistica nel 2003, collaborando con il mensile "Il Cilento Nuovo". Successivamente diventa addetto stampa dell'U.S.Agropoli 1921, ruolo che manterrà fino al 2013 e che...
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Arma clandestina Bellizzi

Un’operazione di controllo del territorio condotta dai carabinieri della Compagnia di Battipaglia a Bellizzi ha portato all’arresto di un uomo di cinquantanove anni e alla denuncia del fratello cinquantenne. Il blitz, eseguito il venti settembre dai militari del Nucleo operativo e radiomobile, ha permesso di scoprire un arsenale nascosto composto da una pistola clandestina, munizioni e armi da taglio.

Il sequestro dell’arma clandestina e l’arresto

Durante la perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto nella disponibilità del cinquantanovenne una pistola semiautomatica con la matricola abrasa. L’arma era completa di caricatore rifornito con sei cartucce calibro trecentottanta. All’interno degli spazi ispezionati è stato trovato anche un tirapugni. L’uomo è stato tratto in arresto con l’accusa di detenzione di arma clandestina e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, come comunicato dalla Procura della Repubblica di Salerno.

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La posizione del fratello e gli accertamenti in corso

I controlli delle forze dell’ordine si sono estesi anche al fratello cinquantenne della persona arrestata. Gli investigatori hanno trovato nella sua disponibilità un coltello della lunghezza complessiva di quindici centimetri. Per questa ragione, l’uomo è stato deferito in stato di libertà. Le indagini coordinate dalla Procura di Salerno proseguono per chiarire la provenienza dell’arma clandestina e l’eventuale coinvolgimento dei soggetti in ulteriori attività illecite nel territorio della Piana del Sele.

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