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Bellizzi, VII Gala Klêros: la memoria di Gerardo e Simone dona borse di studio e premi ai giovani talenti

Domenica 13 settembre all'Arena Troisi di Bellizzi la VII Serata di Gala della Fondazione Klêros. Consegnate borse di studio e premi a studenti e atleti

Di: Maria Vittoria Delli Priscoli
Bellizzi, VII Gala Klêros: la memoria di Gerardo e Simone dona borse di studio e premi ai giovani talenti

L’Arena Troisi di Bellizzi ospita domenica 13 settembre, alle ore 20:30, la VII edizione della Serata di Gala promossa dalla Fondazione Klêros Gerardo e Simone ETS. L’evento, dal titolo “Radici della memoria, Ali per il futuro”, trasforma il ricordo di due giovani della comunità bellizzese, Gerardo Farella e Simone Rocco, in un’opportunità concreta di valorizzazione e sostegno per le nuove generazioni. La manifestazione intende promuovere il percorso formativo, professionale e personale dei giovani attraverso la consegna di borse di studio, riconoscimenti al merito accademico, sportivo e artistico.

Il programma e gli interventi d’eccezione

La struttura della serata si articola su quattro direttrici fondamentali: Memoria, Sapere, Ispirazione e Talento. L’analisi del legame tra istituzioni accademiche e mondo giovanile è affidata alla professoressa Giulia Savarese, delegata del Rettore all’Inclusione dell’Università degli Studi di Salerno.

Spazio all’esperienza sul campo con l’intervento “15 Minuti per i Giovani” guidato da Luca Abete, incentrato sul superamento degli ostacoli nel percorso di crescita personale. La riflessione sulla valorizzazione delle attitudini individuali è curata da don Roberto Faccenda, responsabile della Pastorale Giovanile della Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno. La conduzione dell’evento è affidata alla giornalista Carmen Incisivo, con intermezzi musicali ed esibizioni a cura della scuola di ballo Step Up, del violinista Luigi Racioppoli e del chitarrista Daniele Di Lauri.

I premiati e le borse di studio assegnate

Durante la serata vengono conferiti diversi aiuti economici e attestati di merito destinati a studenti e giovani professionisti del territorio:

  • Borse di studio: assegnate a Donato Monaco, studente del Liceo Parmenide di Roccadaspide, e a Ezio Rocco, del Liceo Gian Camillo Gloriosi di Montecorvino Rovella.
  • Premio Giovane Ricercatore: conferito alla dottoressa Martina Pagliuca per l’attività di ricerca scientifica.
  • Premio Giovane Cestista “Simone Rocco”: consegnato ai gemelli Antonio e Costantino Carullo, atleti della Scandone Avellino, in omaggio alla passione sportiva di Simone.
  • Riconoscimento Giovani Talenti: attribuito al violinista Luigi Racioppoli e a Elisabetta Di Fabio, vincitrice del Premio “Aniello Giordano” sulla Legalità.

Il valore sociale dell’eredità Klêros

Il termine “Klêros” richiama l’istituto concettuale del patrimonio destinato a ritornare alla collettività. La Fondazione persegue l’obiettivo di convertire la drammaticità della perdita in uno strumento di supporto per il diritto allo studio, la pratica sportiva e lo sviluppo culturale.

“Gerardo e Simone ci hanno lasciato un vuoto che nessuna parola può colmare, ma ci hanno anche insegnato che il loro ricordo può diventare qualcosa di concreto. Ogni ragazzo che aiutiamo a studiare, a inseguire un sogno, a credere nelle proprie capacità è un modo per continuare a far vivere ciò che Gerardo e Simone rappresentavano. Questa serata è per loro, ma soprattutto per tutti quei giovani che hanno davanti un futuro da costruire”, dichiara Angelo Farella, padre di Gerardo e fondatore dell’ente ETS.

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