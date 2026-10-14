Bellizzi, colpo di pistola alla testa: grave 34enne

Un drammatico episodio di cronaca a Bellizzi. Un uomo di 34 anni avrebbe è stato rinvenuto con una ferita di arma da fuoco all’interno della propria autovettura. L’evento si è verificato nel pieno centro cittadino, a brevissima distanza dalla sede della caserma dei Carabinieri e dal Municipio.

La dinamica dei fatti e i primi soccorsi

In base alle prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, l’uomo avrebbe accostato la propria auto lungo la strada quindi avrebbe fatto partire un colpo.. All’interno dell’abitacolo i soccorritori avrebbero rinvenuto un biglietto di scuse. La vicinanza al centro cittadino ha permesso un allarme tempestivo: sul posto si sono recati nel giro di pochi minuti i sanitari del 118. Notate le condizioni di estrema gravità, i medici hanno stabilizzato l’uomo e ne hanno disposto il trasporto d’urgenza in codice rosso presso l’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. Attualmente il 34enne si trova ricoverato in prognosi riservata e lotta tra la vita e la morte.

Le indagini dei Carabinieri sulle motivazioni

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della Stazione di Bellizzi insieme ai colleghi della Compagnia di Battipaglia. I militari dell’Arma hanno effettuato tutti i rilievi tecnici del caso e delimitato l’area per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi e accertare la provenienza dell’arma da fuoco utilizzata.