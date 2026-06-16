BCC Magna Grecia sul podio nazionale dell’Expo Commerciale del Gruppo Iccrea

BCC Magna Grecia sale sul podio nazionale dell’Expo Commerciale del Gruppo BCC Iccrea, confermandosi tra le realtà più dinamiche del sistema del credito cooperativo italiano. La Banca si è posizionata al 3° posto a livello nazionale nella CLASSIFICA GENERALE (BCC CUP) per lo sviluppo dei prodotti e servizi del Gruppo BCC Iccrea, nella categoria “Banche Grandi”.

Il podio

Oltre al podio nella classifica generale, la Banca ha conseguito il 1° posto, categoria “Grandi Banche”, per le attività commerciali realizzate con Numia, società che opera nel settore dei pagamenti, con BCC Factoring e con BCC Rent&Lease, società specializzate nei servizi finanziari dedicati alle imprese, rispettivamente nei comparti del factoring e del leasing.

Tali riconoscimenti sono stati consegnati nell’ambito dell’evento Expo Commerciale, dedicato ai referenti commerciali delle BCC, tenutosi a Pula in provincia di Cagliari e organizzato dal Gruppo BCC Iccrea per valorizzare le Banche che hanno raggiunto rilevanti obiettivi nelle varie aree di business.

“I risultati conseguiti rappresentano un traguardo significativo per la nostra Banca e testimoniano il valore del lavoro quotidiano, della competenza e della dedizione delle persone che, con impegno e senso di responsabilità, contribuiscono a rafforzare il rapporto di fiducia con soci e clienti. Essi confermano, al tempo stesso, la capacità del nostro Istituto di generare valore per il territorio, accompagnando famiglie e imprese con vicinanza, solidità e attenzione costante ai loro bisogni”, ha dichiarato il Presidente di BCC Magna Grecia, Giuseppe Tuozzo.

“Questi riconoscimenti assumono per la nostra Banca un significato particolarmente rilevante, poiché attestano un percorso di crescita costruito grazie al contributo delle nostre persone, alla qualità del lavoro svolto e alla capacità di interpretare in modo efficace le esigenze di soci e clienti. È un risultato che rafforza ulteriormente il nostro impegno nel garantire risposte concrete, servizi adeguati e una relazione sempre più solida e duratura con le comunità di riferimento, anche attraverso la sinergia sviluppata con il Gruppo e con le società collegate”, ha aggiunto il Direttore Generale, Salvatore Angione.