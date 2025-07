Bcc Magna Grecia: finanza e filiere locali, un convegno a Casal Velino

Si è tenuto nel pomeriggio di giovedì 17 luglio, presso la Sala Convegni del Molo di Sopraflutto del Porto di Casal Velino Marina, il convegno dal titolo “Finanza e Filiere Locali. La BCC Magna Grecia per lo sviluppo della pesca, dell’agricoltura e dell’artigianato”.

L’incontro

L’incontro, promosso dal Comune di Casal Velino in sinergia con la BCC Magna Grecia e con il supporto operativo della Projenia SCS, ha rappresentato un importante momento di confronto sui temi dello sviluppo economico locale e del sostegno alle filiere produttive territoriali.

Al centro del dibattito, tre pilastri dell’economia cilentana: agricoltura, pesca e artigianato. Il convegno ha offerto un’occasione concreta per analizzare le difficoltà strutturali che i settori affrontano quotidianamente, ma anche per evidenziare esperienze virtuose, buone pratiche e prospettive di crescita sostenibile e innovativa.

Il dibattito

Durante i lavori, i relatori – rappresentanti del mondo istituzionale, associativo e bancario – hanno messo in luce le potenzialità del territorio e l’importanza di rafforzare il dialogo tra operatori economici e sistema del credito. In particolare, BCC Magna Grecia, attraverso l’intervento tecnico di ICCREA Banca, ha illustrato strumenti e soluzioni finanziarie pensate per supportare concretamente la crescita delle micro e piccole imprese locali, in linea con i valori del credito cooperativo.

Un momento partecipato, che ha confermato l’interesse della comunità verso azioni integrate di sviluppo economico e valorizzazione delle risorse locali.