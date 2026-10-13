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BCC Aquara per il Territorio: alla Sanità di Oliveto Citra una TECAR e una sega da gesso

Si è svolto oggi al Presidio Ospedaliero "San Francesco d'Assisi" l'incontro con ASL Salerno e istituzioni locali. Le apparecchiature saranno consegnate entro un mese

Di:
Raffaella Giaccio
BCC Aquara per il Territorio: alla Sanità di Oliveto Citra una TECAR e una sega da gesso

Si è tenuto questa mattina, al Presidio Ospedaliero “San Francesco d’Assisi” di Oliveto Citra, l’incontro tra BCC Aquara, la Direzione Strategica dell’ASL Salerno e le istituzioni locali, alla presenza di soci e cittadini. L’appuntamento ha aperto “BCC Aquara per il Territorio”, il nuovo ciclo di iniziative con cui la Banca rinnova il proprio impegno verso le comunità in cui opera.

Le nuove apparecchiature per Terapia del Dolore e Ortopedia

Nel corso dell’incontro BCC Aquara ha formalizzato la donazione di due apparecchiature elettromedicali, che saranno consegnate entro un mese. Il reparto di Terapia del Dolore, diretto dal dott. Maurizio Pintore, riceverà un’apparecchiatura per la tecarterapia. Il trattamento, oggi disponibile sul territorio quasi solo nelle strutture private, sarà così accessibile in ambito pubblico, anche per i pazienti oncologici.

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Il reparto di Ortopedia e Traumatologia, diretto dal dott. Giampiero Calabrò, riceverà una sega oscillante per la rimozione rapida e sicura dei gessi, con benefici sui tempi di attesa e sull’organizzazione del reparto.

Le dichiarazioni dei protagonisti

«Donare non è un gesto che si esaurisce nella consegna di uno strumento», ha dichiarato Annamaria Merola, Presidente di BCC Aquara. «È un modo per ricambiare la fiducia che la comunità ci accorda ogni giorno. La salute delle persone è un bene comune, e il mondo economico deve sentirsi parte della risposta ai bisogni del territorio. La responsabilità sociale è la ragione stessa per cui esistiamo.»

«Il ruolo di una banca di credito cooperativo non si esaurisce nella gestione del risparmio e del credito», ha aggiunto Salvatore Nardiello, Direttore Generale di BCC Aquara. «Accanto ai risultati di bilancio, valutiamo anche l’impatto che generiamo sul territorio.

Destinare risorse a servizi essenziali come la sanità significa contribuire alla tenuta del tessuto sociale ed economico in cui operiamo, ed è una scelta coerente con il nostro modello di banca di comunità». «Iniziative come questa dimostrano che la collaborazione tra sanità pubblica e realtà del territorio produce risultati concreti», ha sottolineato Nicoletta Voza, Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero.

«Queste apparecchiature ci permetteranno di offrire ai pazienti cure più accessibili, tempi più rapidi e percorsi più confortevoli. Ringraziamo BCC Aquara per aver scelto di investire nella salute dei cittadini».

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