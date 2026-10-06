Crisi Pronto Soccorso Oliveto Citra: FP CGIL chiede nuovi medici e radiologi

Il presidio ospedaliero di Oliveto Citra affronta una fase di criticità organizzativa e assistenziale, spinto verso il collasso operativo a causa di un iperafflusso straordinario di pazienti. La situazione deriva in particolare dalla sospensione dei ricoveri presso il vicino ospedale di Battipaglia, che ha riversato un carico insostenibile sulla struttura locale. A denunciare formalmente la gravità del quadro è la Funzione Pubblica CGIL di Salerno, che ha sollecitato un intervento urgente da parte del direttore generale dell’Asl Salerno, Gennaro Sosto, inoltrando la nota anche al presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e ai sindaci del comprensorio.

Carenza di organico e stop alla radiologia notturna

Il flusso anomalo di accessi si inserisce in un quadro già fortemente compromesso dalla cronica carenza di personale medico e sanitario nel reparto di emergenza-urgenza. A peggiorare ulteriormente le condizioni operative si aggiunge la soppressione della guardia radiologica notturna all’interno dello stesso ospedale di Oliveto Citra. L’assenza di un medico radiologo presente fisicamente durante le ore notturne costringe il presidio a ricorrere a soluzioni di emergenza, sollevando forti preoccupazioni sulla tempestività delle diagnosi e sulla sicurezza dei trattamenti per i cittadini che si rivolgono al pronto soccorso nelle ore più critiche.

Graduatoria dei radiologi e superamento della teleradiologia

Il sindacato evidenzia come la recente pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per l’Asl Salerno offra una concreta opportunità di risoluzione del problema. La procedura ha infatti reso disponibili ben dieci vincitori e centodue idonei nel profilo di radiologia, rendendo di fatto superata e non più giustificabile la prosecuzione del servizio di teleradiologia notturna.

“Un provvedimento, quella della teleradiologia che ora appare anacronistico alla luce della graduatoria finale del concorso pubblico per radiologi che sancisce 10 vincitori e ben 102 idonei”, ha dichiarato Antonio Capezzuto, segretario generale della FP CGIL di Salerno.

Mentre si attendono risposte risolutive dal recente concorso per il reclutamento dei medici di medicina d’urgenza, la priorità indicata dai rappresentanti dei lavoratori resta l’assegnazione immediata di nuovi radiologi per garantire la copertura h24 della guardia attiva sul territorio.