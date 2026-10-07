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Sanità e territorio: la BCC Aquara dona nuovi macchinari all’ospedale di Oliveto Citra

Martedì 13 ottobre 2026 la BCC Aquara donerà nuove apparecchiature sanitarie al Presidio Ospedaliero "San Francesco d'Assisi" di Oliveto Citra.

Di:
Ernesto Rocco
Ospedale Oliveto Citra

Non sarà un semplice momento di donazione, ma un’occasione di confronto sul senso del sostegno e sul valore della collaborazione tra sanità pubblica e mondo economico. Martedì 13 ottobre 2026, alle ore 11:00, il Presidio Ospedaliero “San Francesco d’Assisi” di Oliveto Citra ospiterà l’incontro tra la BCC Aquara, la Direzione Strategica dell’ASL Salerno e le istituzioni locali.

L’iniziativa apre “BCC Aquara per il Territorio”, il ciclo di attività con cui l’istituto di credito rinnova il proprio impegno verso le comunità locali. L’evento è aperto ai soci e ai cittadini di Oliveto Citra e dei comuni limitrofi, con importanti ricadute sul piano dell’assistenza sanitaria.

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Nuove tecnologie per la terapia del dolore e l’ortopedia

Il reparto di Terapia del Dolore, diretto dal dott. Maurizio Pintore, riceverà un’apparecchiatura per la tecarterapia (TECAR, Trasferimento Energetico Capacitivo e Resistivo). Questa tecnologia genera calore dall’interno dei tessuti, riduce il dolore e l’infiammazione e accelera il recupero funzionale. Grazie alla donazione, i pazienti potranno accedere a questo trattamento in una struttura pubblica, superando l’attuale disponibilità legata quasi esclusivamente a strutture private a pagamento. Si tratta di un sostegno di primaria importanza per chi affronta percorsi di cura lunghi e complessi, inclusi i pazienti oncologici seguiti dalla struttura.

Il reparto di Ortopedia e Traumatologia, diretto dal dott. Giampiero Calabrò, riceverà una sega da gesso dotata di stazione aspirante. Lo strumento impiega una lama oscillante che taglia in modo rapido e sicuro gli apparecchi gessati e in resina senza arrecare danni alla pelle del paziente. Nella gestione delle fratture si tratta di un dispositivo essenziale, in grado di rendere la rimozione e la sostituzione dei gessi più veloci e confortevoli, con benefici diretti sull’organizzazione del reparto e sui tempi di attesa.

Il valore della cooperazione tra pubblico e privato

Il valore dell’iniziativa supera il solo gesto materiale della donazione, evidenziando i risultati concreti che la sinergia tra settore pubblico e privato può generare per la collettività. La tutela della salute rappresenta un investimento strutturale: una comunità in salute è attiva, serena e comporta un minore impatto sulla spesa pubblica. Sostenere il sistema sanitario significa garantire cure migliori, sollievo ai malati e percorsi di recupero efficaci.

L’incontro richiamerà la responsabilità sociale del sistema economico. La sanità necessita di risorse pubbliche adeguatamente integrate dal contributo del mondo produttivo e del Terzo Settore, chiamati a collaborare per rispondere ai bisogni fondamentali della popolazione.

La BCC Aquara interpreta questa missione in continuità con la propria identità di banca di credito cooperativo, radicata sul territorio e vicina alle persone. Presente a Oliveto Citra dal 2005 con una presenza consolidata di soci e clienti, l’istituto traduce questo legame in un intervento a beneficio dell’intera comunità.

Il programma dell’incontro

Saluti istituzionali

  • Direzione Strategica ASL Salerno
  • Annamaria Merola, Presidente BCC Aquara
  • Nunziante Cavalieri, rappresentante dell’Amministrazione comunale di Oliveto Citra

Interventi

  • Salvatore Nardiello, Direttore Generale BCC Aquara
  • Dott. Maurizio Pintore, Responsabile UOSD Terapia del Dolore
  • Dott. Giampiero Calabrò, Responsabile UOC Ortopedia e Traumatologia

Conclusioni

  • Dott.ssa Nicoletta Voza, Direttore Sanitario ASL Salerno
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