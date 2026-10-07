Sanità e territorio: la BCC Aquara dona nuovi macchinari all’ospedale di Oliveto Citra

Non sarà un semplice momento di donazione, ma un’occasione di confronto sul senso del sostegno e sul valore della collaborazione tra sanità pubblica e mondo economico. Martedì 13 ottobre 2026, alle ore 11:00, il Presidio Ospedaliero “San Francesco d’Assisi” di Oliveto Citra ospiterà l’incontro tra la BCC Aquara, la Direzione Strategica dell’ASL Salerno e le istituzioni locali.

L’iniziativa apre “BCC Aquara per il Territorio”, il ciclo di attività con cui l’istituto di credito rinnova il proprio impegno verso le comunità locali. L’evento è aperto ai soci e ai cittadini di Oliveto Citra e dei comuni limitrofi, con importanti ricadute sul piano dell’assistenza sanitaria.

Nuove tecnologie per la terapia del dolore e l’ortopedia

Il reparto di Terapia del Dolore, diretto dal dott. Maurizio Pintore, riceverà un’apparecchiatura per la tecarterapia (TECAR, Trasferimento Energetico Capacitivo e Resistivo). Questa tecnologia genera calore dall’interno dei tessuti, riduce il dolore e l’infiammazione e accelera il recupero funzionale. Grazie alla donazione, i pazienti potranno accedere a questo trattamento in una struttura pubblica, superando l’attuale disponibilità legata quasi esclusivamente a strutture private a pagamento. Si tratta di un sostegno di primaria importanza per chi affronta percorsi di cura lunghi e complessi, inclusi i pazienti oncologici seguiti dalla struttura.

Il reparto di Ortopedia e Traumatologia, diretto dal dott. Giampiero Calabrò, riceverà una sega da gesso dotata di stazione aspirante. Lo strumento impiega una lama oscillante che taglia in modo rapido e sicuro gli apparecchi gessati e in resina senza arrecare danni alla pelle del paziente. Nella gestione delle fratture si tratta di un dispositivo essenziale, in grado di rendere la rimozione e la sostituzione dei gessi più veloci e confortevoli, con benefici diretti sull’organizzazione del reparto e sui tempi di attesa.

Il valore della cooperazione tra pubblico e privato

Il valore dell’iniziativa supera il solo gesto materiale della donazione, evidenziando i risultati concreti che la sinergia tra settore pubblico e privato può generare per la collettività. La tutela della salute rappresenta un investimento strutturale: una comunità in salute è attiva, serena e comporta un minore impatto sulla spesa pubblica. Sostenere il sistema sanitario significa garantire cure migliori, sollievo ai malati e percorsi di recupero efficaci.

L’incontro richiamerà la responsabilità sociale del sistema economico. La sanità necessita di risorse pubbliche adeguatamente integrate dal contributo del mondo produttivo e del Terzo Settore, chiamati a collaborare per rispondere ai bisogni fondamentali della popolazione.

La BCC Aquara interpreta questa missione in continuità con la propria identità di banca di credito cooperativo, radicata sul territorio e vicina alle persone. Presente a Oliveto Citra dal 2005 con una presenza consolidata di soci e clienti, l’istituto traduce questo legame in un intervento a beneficio dell’intera comunità.

Il programma dell’incontro

Saluti istituzionali

Direzione Strategica ASL Salerno

Annamaria Merola, Presidente BCC Aquara

Nunziante Cavalieri, rappresentante dell’Amministrazione comunale di Oliveto Citra

Interventi

Salvatore Nardiello, Direttore Generale BCC Aquara

Dott. Maurizio Pintore, Responsabile UOSD Terapia del Dolore

Dott. Giampiero Calabrò, Responsabile UOC Ortopedia e Traumatologia

Conclusioni