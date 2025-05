BCC di Aquara, ieri l’Assemblea dei soci. Antonio Marino eletto nuovo presidente. L’intervista

Si è tenuta ieri, presso l’Hotel Ariston di Capaccio Paestum, l’assemblea annuale dei soci della Banca di Credito Cooperativo di Aquara.

Antonio Marino nuovo presidente

Durante l’assemblea Antonio Marino è stato eletto, all’unanimità, presidente della BCC di Aquara. Marino, direttore di lungo corso della BCC di Aquara è anche uno deo suoi fondatori. La BCC di Aquara vanta una lunga storia: la prima realtà bancaria di Aquara nacque come “Cassa Agraria di Prestiti di Risveglio Agricolo” trasformata in “Cassa Rurale ed Artigiana” nel 1938 ed operativa fino al 1975. La costituzione di BCC di Aquara fu ufficializzata il 18 Maggio 1978 per volontà di 199 soci.

Marino ha espresso gratitudine e soddisfazione per la nuova importante nomina e ha ripercorso la storia della Banca dalla sua nascita fino ad oggi, sottolineando lo straordinario percorso di crescita che la Banca da lui diretta ha fatto con l’apertura di tante nuove filiali in diverse città e riscuotendo la fiducia di tanti correntisti, soci e investitori. Grande partecipazione all’Assemblea, Marino succede a Luigi Scorziello, presidente di lungo corso della BCC di Aquara.

Con l’elezione del nuovo Presidente è stato anche rinnovato il Consiglio di Amministrazione, che risulta così composto: Cesaro Francesco, Merola Annamaria, Fiorillo Paola, Caronna Maurizio, Alonzo Antonello, Mastalia Anella, Ciccone Romano, Visconti Sonia.

Confermato il Collegio Sindacale : Sica Gennaro, Di Flora Carmelo, Barletta Antonella.