Battipaglia, donna investita in centro: auto pirata si dà alla fuga

Momenti di forte apprensione si sono registrati nel pomeriggio di mercoledì 21 ottobre a Battipaglia, dove una donna è stata investita da un’automobile nel cuore della città. Secondo le prime informazioni raccolte, subito dopo l’impatto il conducente del veicolo si sarebbe allontanato a velocità sostenuta senza fermarsi a prestarle soccorso.

I soccorsi e l’avvio delle indagini

La vittima ha riportato lesioni agli arti inferiori. Nonostante lo shock e le ferite riportate, la donna è riuscita a contattare direttamente le forze dell’ordine per segnalare l’accaduto, permettendo l’avvio tempestivo delle verifiche sul posto e l’intervento dei Sanitari del 118.

Le ipotesi sul veicolo pirata e l’uso della videosorveglianza

Gli investigatori hanno subito avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e risalire all’identità del pirata della strada. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo coinvolto potrebbe essere un’utilitaria, un elemento al momento al vaglio delle autorità. Particolare attenzione è rivolta all’analisi dei filmati degli impianti di videosorveglianza pubblici e privati presenti nella zona centrale di Battipaglia, i quali potrebbero rivelarsi decisivi per identificare la targa e il conducente responsabile.