Battipaglia diventa “Città della Musica”: assegnazione gratuita degli spazi dell’ex Tabacchificio ATI

Il Comune di Battipaglia, guidato dalla sindaca Cecilia Francese, muove un nuovo passo verso la valorizzazione del patrimonio pubblico e la promozione culturale del territorio. L’Amministrazione ha infatti pubblicato un avviso pubblico rivolto agli enti e alle associazioni del privato sociale per l’assegnazione, a titolo gratuito, dell’immobile situato al piano terraneo degli ex Uffici Tabacchificio ATI in via Rosa Jemma.

Musica, formazione e giovani: la visione dell’Amministrazione

L’obiettivo dell’iniziativa è restituire la struttura alla comunità, trasformandola in un presidio attivo al servizio della cittadinanza e del bene comune. Secondo le linee guida definite dalla Giunta comunale, gli spazi saranno destinati prioritariamente ad attività di spettacolo dal vivo, percorsi formativi per i giovani e iniziative finalizzate alla diffusione della cultura musicale.

L’intervento si inserisce organicamente nella strategia dell’Ente volta a consolidare il brand territoriale di Battipaglia come “Città della Musica”. L’ambizione dell’Amministrazione è quella di intercettare e alimentare un turismo culturale e musicale destagionalizzato, sostenuto da un palinsesto continuo di eventi, produzioni artistiche, concerti e festival durante tutto l’arco dell’anno.

Requisiti e scadenze per la presentazione delle domande

Gli enti del terzo settore interessati a partecipare alla procedura ad evidenza pubblica dovranno far pervenire la propria candidatura entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 1° ottobre 2026.

La documentazione completa dovrà essere inserita in un unico plico sigillato e inoltrata attraverso una delle seguenti modalità:

Raccomandata A/R del servizio postale;

del servizio postale; Corriere/Agenzia di recapito autorizzata;

autorizzata; Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Battipaglia (Palazzo di Città, piazza Aldo Moro, 84091 Battipaglia – SA).

Tutti i dettagli tecnici, i modelli di domanda e i criteri di valutazione sono consultabili sul sito istituzionale dell’Ente.