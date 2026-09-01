Momenti d’Autore 2026: a Battipaglia il II Atto tra musica e Costituzione

La rassegna artistico-culturale “Momenti d’Autore” si appresta a vivere la sua fase conclusiva con il secondo ciclo di appuntamenti previsti per il mese di settembre a Battipaglia. La XIV edizione del progetto, intrapreso nel 2009 su iniziativa dell’avvocato Michele Toriello, torna ad animare la vita culturale campana dopo i positivi riscontri ottenuti durante la prima parte della kermesse, culminata a luglio con la performance dell’Orchestra Sinfonica di Fiati “Magna Graecia del Cilento” a Palinuro. L’iniziativa ha progressivamente consolidato il proprio ruolo nella promozione del patrimonio locale, ottenendo il patrocinio di istituzioni quali la Presidenza del Senato, il Ministero della Cultura e la Regione Campania, oltre a fornire un apporto significativo al percorso che ha condotto all’approvazione della Legge Regionale per la tutela delle bande musicali.

Il programma degli eventi di settembre a Battipaglia

Il calendario del II Atto prevede tre serate ad ingresso gratuito con posti a sedere, organizzate nel cuore della città di Battipaglia con la collaborazione degli enti territoriali e dei partner locali.

Domenica 13 settembre 2026 (ore 20:30): In Piazza Aldo Moro si terrà l’esibizione della Fanfara della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Massimiliano Profili. L’evento apre il programma mensile unendo la tradizione bandistica alle esecuzioni di alto profilo istituzionale.

In Piazza Aldo Moro si terrà l’esibizione della Fanfara della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Massimiliano Profili. L’evento apre il programma mensile unendo la tradizione bandistica alle esecuzioni di alto profilo istituzionale. Domenica 20 settembre 2026 (ore 20:30): Sempre in Piazza Aldo Moro, il dirigente Camillo Marino curerà l’incontro “Spegnete i cellulari, accendete la Costituzione… la Carta che parla ai giovani, e sveglia gli adulti”, pensato come momento di approfondimento sui valori della Carta costituzionale rivolto in particolare alle nuove generazioni.

Sempre in Piazza Aldo Moro, il dirigente Camillo Marino curerà l’incontro “Spegnete i cellulari, accendete la Costituzione… la Carta che parla ai giovani, e sveglia gli adulti”, pensato come momento di approfondimento sui valori della Carta costituzionale rivolto in particolare alle nuove generazioni. Domenica 27 settembre 2026 (dalle ore 20:00): La serata conclusiva vedrà inizialmente la sfilata per le vie del centro cittadino, seguita alle ore 20:30 in Piazza della Repubblica dal concerto della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”, diretta dal Maestro Luca Berardo. Durante la performance verrà proposto un omaggio musicale al Maestro Enzo Stellato.

Il bilancio della direzione artistica e i patrocini

La manifestazione è sostenuta dalla Camera di Commercio di Salerno, dalla Regione Campania, dal Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e dal Comune di Battipaglia.

In merito alla ripresa della rassegna, il Direttore Artistico Michele Toriello ha espresso il proprio orientamento per questa seconda fase: «Ci apprestiamo a vivere un settembre ricco di soddisfazioni. Dopo aver chiuso la prima parte della nostra rassegna con il trionfo di Palinuro e l’abbraccio caloroso di quel pubblico meraviglioso, ripartiamo a Battipaglia con un trittico di eventi che unisce l’eccellenza musicale delle Forze dell’Ordine ai temi civili e costituzionali. Vi aspettiamo numerosi per condividere emozioni uniche.»