Banda dei furti in Cilento: albanese arrestato al porto di Bari

Un 43enne albanese, sospettato di far parte della banda responsabile di diversi furti nel Cilento, è stato arrestato ieri nel Porto di Bari mentre probabilmente tentava di fuggire in patria. L’uomo, nei confronti del quale pendeva un mandato di arresto, è stato fermato dalla Guardia di Finanza mentre si nascondeva in un camion telonato per sfuggire ai controlli e tornare in patria.

L’arresto

È stato condotto nel Carcere di Bari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria .Questo arresto si aggiunge a quello di un altro albanese, avvenuto nei giorni scorsi in un centro commerciale a Marcianise, a seguito di indagini condotte dai Carabinieri.

Entrambi gli uomini sono sospettati di far parte della stessa banda, nei confronti della quale vigeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Vallo della Lucania

Le indagini

Le indagini sulle attività della banda nel Cilento e i suoi legami con soggetti albanesi sembrano essere parte di un quadro più ampio, che coinvolge anche reati legati al traffico di droga. Recenti operazioni hanno infatti portato a numerosi arresti legati all’importazione di droga dall’Albania nel Porto di Bari