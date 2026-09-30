AVIS di Agropoli: ecco il calendario degli appuntamenti di ottobre 2026 per la raccolta sangue

L’AVIS Comunale di Agropoli ODV ha reso noto il calendario ufficiale delle raccolte di sangue per il mese di ottobre 2026, garantendo la continuità di un servizio fondamentale per il sistema sanitario locale e per i pazienti che necessitano di terapie trasfusionali periodiche o d’emergenza. L’operatività dell’Unità di Raccolta è stata autorizzata dal Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’ASL Salerno, sotto la guida del dott. Giovanni D’Arena, in accoglimento dell’istanza presentata dal presidente dell’associazione, Rosario Capozzolo.

Garantire un flusso costante di emocomponenti negli ospedali del territorio è indispensabile per sostenere gli interventi chirurgici programmati, l’attività delle strutture di pronto soccorso e i trattamenti oncologici o cronici. Fondata nel 1998, l’associazione cilentana rinnova il proprio invito alla cittadinanza, sollecitando la partecipazione sia dei donatori abituali sia di chi intende compiere questo gesto di solidarietà per la prima volta.

AGROPOLI

Per tutto il mese di ottobre 2026, la sede dell’AVIS Comunale di Agropoli in via Cannetiello n. 26 rimarrà aperta nelle mattinate indicate, dalle ore 8:00 alle 12:00:

Giovedì 1 ottobre 2026

Domenica 4 ottobre 2026

Lunedì 5 ottobre 2026

Giovedì 8 ottobre 2026

Lunedì 12 ottobre 2026

Giovedì 15 ottobre 2026

Domenica 18 ottobre 2026

Lunedì 19 ottobre 2026

Giovedì 22 ottobre 2026

Lunedì 26 ottobre 2026

Giovedì 29 ottobre 2026

AUTOEMOTECA

Per agevolare i cittadini residenti nei diversi Comuni del comprensorio, l’Unità Mobile dell’AVIS farà tappa in varie piazze e strutture del territorio. Di seguito le date dell’Autoemoteca ordinate alfabeticamente per località:

Battipaglia (presso sede AVIS): Domenica 4 ottobre 2026 e Domenica 25 ottobre 2026

(presso sede AVIS): Domenica 4 ottobre 2026 e Domenica 25 ottobre 2026 Capaccio Scalo (Piazza Santini): Domenica 11 ottobre 2026

(Piazza Santini): Domenica 11 ottobre 2026 Castellabate (presso Piazza Lucia): Domenica 25 ottobre 2026

(presso Piazza Lucia): Domenica 25 ottobre 2026 Ottati (in Via XXIV Maggio): Domenica 11 ottobre 2026

(in Via XXIV Maggio): Domenica 11 ottobre 2026 Roccadaspide (presso Presidio Ospedaliero): Venerdì 30 ottobre 2026

(presso Presidio Ospedaliero): Venerdì 30 ottobre 2026 Sessione Autoemoteca (Sede da definire): Domenica 18 ottobre 2026

Donare il sangue: un atto anonimo, gratuito e sicuro

Donare il sangue rappresenta un gesto d’altruismo e un solido pilastro di civiltà. Ogni sacca prelevata viene sottoposta ad accurati controlli analitici prima di essere destinata ai presidi ospedalieri, trasformandosi in una risorsa preziosa per chi affronta quadri clinici complessi. La donazione è un processo totalmente anonimo, gratuito e privo di rischi per il donatore.

Come prenotare e contattare la sede AVIS

Per garantire un’ottimale gestione dei flussi, ridurre i tempi d’attesa e ricevere le informazioni necessarie sul digiuno e sulla salute pre-donazione, l’AVIS invita i cittadini a prenotare il proprio turno.

È possibile contattare la sede AVIS di Agropoli chiamando il numero telefonico 345 8389667 oppure facendo riferimento ai canali di comunicazione ufficiali dell’associazione.