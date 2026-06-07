Auto sempre più vecchie nel salernitano, l’età media supera i 13 anni: stangata sui premi assicurativi

Il parco auto circolante in Campania continua a registrare un progressivo invecchiamento, con riflessi diretti sulla sicurezza stradale e sulle tasche degli automobilisti. Secondo l’ultimo studio condotto da Facile.it, che ha analizzato un campione di oltre un milione di preventivi di assicurazione automobilistica raccolti nell’ultimo anno, l’età media delle vetture nella regione ha raggiunto i 12 anni e 8 mesi, superando la media nazionale che si attesta a 12 anni e 6 mesi.

Questo andamento trova una conferma evidente nelle scelte dei guidatori campani. Ad aprile 2026, tra coloro che hanno deciso di inserire una garanzia accessoria al momento della sottoscrizione della polizza principale, ben il 47,2% ha optato per l’assistenza stradale, segno tangibile della necessità di tutelarsi di fronte al rischio crescente di guasti meccanici.

L’analisi sul territorio e il dato della provincia di Salerno

Il fenomeno dell’anzianità dei veicoli si manifesta in modo diffuso in tutto il territorio regionale, ma l’analisi statistica mette in luce divari significativi tra le diverse province. Le aree interne si confermano quelle con i mezzi più datati: il primato spetta alla provincia di Avellino, dove l’età media dei veicoli raggiunge i 14 anni e 2 mesi, seguita da Benevento con 13 anni e 5 mesi.

Subito dopo si posiziona la provincia di Salerno, dove le automobili in circolazione hanno un’età media di 13 anni e 2 mesi. Un dato che colloca il salernitano al di sopra della media regionale e che testimonia una forte presenza di vetture con molti anni di attività sulle spalle. Al contrario, i parchi auto più giovani della regione si concentrano a Caserta, con una media di 12 anni e 5 mesi, e a Napoli, dove si registrano 12 anni e 6 mesi.

Il fattore economico tra costi di gestione e tariffe assicurative

L’invecchiamento dei mezzi di trasporto comporta una serie di conseguenze economiche che vanno oltre l’inevitabile aumento dei consumi di carburante e delle spese necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Un aspetto spesso sottovalutato riguarda infatti l’evoluzione dei premi per la copertura assicurativa, che tendono a salire parallelamente all’anzianità del veicolo.

Le rilevazioni evidenziano che il premio medio per la copertura di un’auto di 10 anni si aggira sui 461 euro. La cifra sale a 559 euro se il veicolo ha 12 anni e raggiunge i 575 euro in corrispondenza dei 14 anni. Nell’arco di soli quattro anni, l’incremento della tariffa sfiora il 25%.

Oltre al rincaro dei costi, i proprietari di mezzi datati devono fare i conti con una minore disponibilità di tutele sul mercato, come spiegato da Andrea Ghizzoni, Managing Director Insurance di Facile.it: «Dal punto di vista assicurativo, bisogna inoltre mettere in conto che l’offerta di garanzie accessorie per le autovetture più vecchie è limitata. Alcune coperture, ad esempio quella che tutela da furto e incendio, tendono ad essere meno efficaci all’avanzare dell’età del veicolo, mentre altre, come quelle contro gli eventi naturali o gli atti vandalici, difficilmente vengono offerte dalle compagnie assicurative se la vettura ha troppi anni sulle spalle».

Il riepilogo dei dati nelle diverse aree della regione

Il quadro emerso dalle rilevazioni di aprile 2026 mostra la seguente distribuzione dell’età media dei veicoli nelle diverse realtà provinciali, a confronto con i dati complessivi: