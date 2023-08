Attesa in Cilento per l’esordio in Serie A di Gaetano Oristanio

Potrebbe essere lunedì 21 agosto il giorno che resterà per sempre impresso nella memoria di Gaetano Oristanio: quello del debutto in Serie A. Il classe 2002 di Roccadaspide, infatti, potrebbe scendere in campo dal primo minuto con il suo Cagliari allo stadio Olimpico di Torino. Gli ultimi rumors di formazione lo danno in coppia con il veterano Pavoletti. Mister Claudio Ranieri l’ha messo in ballottaggio con il pari età Luvumbo. L’angolano con il Cagliari ha già disputato 19 gare segnando 11 gol. I dubbi di formazione rosso altrettanto qualche ora prima della gara.

Grande attesa a Roccadaspide

A Roccadaspide c’è già grande attesa. Il centro capofila della Valle del calore ha sempre seguito con attenzione la sua carriera pronta a sbocciare anche in Italia e non manca chi ha chiesto l’istallazione di un maxischermo in piazza per seguire la gara.

Chi è Gaetano Oristanio

Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, non è mai riuscito ad esordire con i grandi dei nerazzurri, ritrovandosi prestato in Eredivisie prima e in Keuken Kampion Divisie (la seconda serie d’Olanda) poi.

La sua crescita ha colpito persino l’ex ct della nazionale Roberto Mancini, tanto che si espresse così su di lui nel gennaio scorso: “A giugno (2022, ndr) era indietro, in sei mesi giocando titolare in Olanda è migliorato tanto”. A Ranieri il compito di trasformarlo in attaccante vero da prospetto qual è.