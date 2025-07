Atletica Agropoli: Daniele Orlando è il nuovo Campione d’Italia Under 20 sui 100 metri

L’Atletica Agropoli ha il suo campione italiano, è Daniele Orlando, classe ’07 che ieri, venerdì 4 luglio, ha conquistato ieri il titolo di Campione Italiano Under 20 sui 100 metri ai campionati nazionali che si sono tenuti a Grosseto. Una prestazione impeccabile quella del giovane talento partenopeo, che ha saputo imporsi con decisione sulla pista toscana, centrando il gradino più alto del podio.

Talento in corsa verso la maglia azzurra

Non è la prima impresa per Daniele Orlando, che già in passato ha collezionato risultati rilevanti e personali di rilievo. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di società blasonate, confermando le potenzialità di un atleta destinato a crescere. Nella giornata di oggi, sabato 5 luglio, ai campionati di Grosseto, proverà a bissare il successo nei 200 metri, nuova sfida per il giovane velocista.

Un futuro azzurro per il campione dell’Atletica Agropoli

La vittoria sui 100 metri rappresenta un possibile trampolino di lancio verso obiettivi ancora più ambiziosi. Il prossimo passo, come auspicano in molti, potrebbe essere quello di vestire la maglia azzurra. “Sogno che tutti noi gli auguriamo di poter realizzare”, si legge in una nota dell’Atletica Agropoli, che accompagna il suo campione in questa ascesa sportiva.