Aspettando il Pennello d’Oro 2023. Ecco come è nata la rassegna a Piano Vetrale | VIDEO

A Piano Vetrale è tutto pronto per il ritorno del “Pennello d’oro”, attesissima manifestazione artistica che dal 1979 ha contribuito alla decorazione di quello che negli anni è diventato il “Paese dei Murales”. Quest’anno la manifestazione prenderà il via il giorno 18 agosto con l’estemporanea diurna di pittura. Il giorno 19 agosto gli interessati potranno approfittare del fresco serale per ammirare il lavoro degli artisti, che saranno all’opera fino alle ore 24. La premiazione è prevista per il giorno 20. Il primo presidente della Pro Loco “Paolo De Matteis“, Carmine Pietro Nese ha raccontato ai nostri microfono la genesi della manifestazione, facendo chiarezza su un’inesattezza storica.