Ascea: inaugurato il 54esimo Congresso FISAR e il Salone della Magna Graecia, Cilento al centro della sommellerie italiana

Tre giorni dedicati alla cultura enologica, alle eccellenze della Magna Graecia e alla promozione del territorio. Ad Ascea Marina ha preso il via la 54ª edizione del Congresso Nazionale della Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori (FISAR), un appuntamento prestigioso che riunisce rappresentanti della Federazione, sommelier e appassionati provenienti da tutta Italia.

L’evento proietta il Cilento al centro del dibattito nazionale sul mondo del vino, proponendo un ricco programma che intreccia formazione professionale, degustazioni guidate, tradizioni gastronomiche e valorizzazione delle identità locali.

Un programma tra cultura enologica e territorio

La manifestazione, organizzata con il prezioso contributo della Delegazione FISAR Salerno A.P.S., si svolge negli spazi dell’Olimpia Cilento Resort & Spa. Contestualmente ai lavori congressuali è allestito il Salone dei Vini della Magna Graecia, un’area espositiva interamente dedicata al patrimonio enologico e agroalimentare del territorio.

Durante la prima giornata, dopo l’inaugurazione ufficiale, sono stati avviati i primi momenti di approfondimento tecnico e culturale, pensati per creare un legame profondo tra la produzione vitivinicola contemporanea, la storia e la tradizione storica della Magna Graecia.