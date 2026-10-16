Cilento capitale della sommellerie: ad Ascea Marina il Congresso Nazionale FISAR e il Salone dei Vini della Magna Graecia

Dal 23 al 25 ottobre, la provincia di Salerno si trasforma nel centro propulsore dell’enologia italiana. Il territorio del Cilento accoglie la 54ª edizione del Congresso Nazionale della FISAR (Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori), un appuntamento di respiro nazionale organizzato grazie alla regia della Delegazione FISAR Salerno A.P.S.. La manifestazione, ospitata ad Ascea Marina, si pone l’obiettivo di coniugare la cultura del vino con la storia, la gastronomia e le radici della Magna Graecia, offrendo una vetrina d’eccellenza per la valorizzazione del patrimonio vitivinicolo ed agroalimentare campano.

L’evento annuale e il ruolo della FISAR

Fondata in Toscana nel 1972, la Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori rappresenta un punto di riferimento nell’ambito della formazione enologica, della divulgazione della cultura del cibo e della promozione delle produzioni vitivinicole. Il Congresso Nazionale costituisce il momento culminante della vita associativa della Federazione, riunendo sommelier, delegati ed esperti da ogni regione d’Italia.

Oltre ai momenti di confronto e di approfondimento culturale, l’evento ospita passaggi chiave per la vita federativa: tra questi, le assemblee per la definizione degli indirizzi associativi e le attese finali del concorso per il Miglior Sommelier dell’Anno. L’approdo della manifestazione nel Salernitano offre un’occasione concreta per creare sinergie durature tra il turismo d’esperienza, le tipicità locali e la filiera agroalimentare.

Il Salone dei Vini della Magna Graecia: programma e masterclass

In concomitanza con i lavori congressuali, l’Olimpia Cilento Resort & Spa di Ascea Marina farà da cornice al Salone dei Vini della Magna Graecia, un’iniziativa ideata per mettere in risalto il legame indissolubile tra la tradizione enologica e la Dieta Mediterranea, riconosciuta Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO.

Il percorso espositivo si articolerà in tre giornate ricche di banchi d’assaggio, degustazioni guidate e prodotti tipici proposti dalle aziende del territorio:

Venerdì 23 ottobre: inaugurazione ufficiale alle ore 16:00 alla presenza delle Autorità locali, seguita alle ore 18:00 dalla prima masterclass istituzionale. Chiusura dei banchi d’assaggio prevista per le ore 19:00.

inaugurazione ufficiale alle ore 16:00 alla presenza delle Autorità locali, seguita alle ore 18:00 dalla prima masterclass istituzionale. Chiusura dei banchi d’assaggio prevista per le ore 19:00. Sabato 24 ottobre: apertura delle porte alle ore 11:00, con due distinte masterclass in programma alle ore 12:00 e alle ore 18:00. Chiusura degli spazi espositivi alle ore 19:00.

apertura delle porte alle ore 11:00, con due distinte masterclass in programma alle ore 12:00 e alle ore 18:00. Chiusura degli spazi espositivi alle ore 19:00. Domenica 25 ottobre: apertura alle ore 11:00 e svolgimento delle masterclass alle ore 12:00 e alle ore 16:00. La manifestazione si concluderà alle ore 18:00.

Esperienze sul territorio, elezioni nazionali e finale del concorso

Il programma dell’evento prevede anche un’immersione diretta tra le risorse paesaggistiche e culturali della Regione Campania. Nella giornata di venerdì 23 ottobre è programmata una visita guidata presso il Consorzio Tutela Vini d’Irpinia, mentre sabato 24 ottobre i partecipanti potranno esplorare le tappe simbolo del Cilento, tra cui la comunità di Acciaroli, il Museo della Dieta Mediterranea e le strutture del frantoio Nuovo Cilento.

La giornata di sabato culminerà con le prove conclusive del concorso per il Miglior Sommelier dell’Anno e con la tradizionale cena di gala condita dalle premiazioni ufficiali. Nella giornata conclusiva di domenica 25 ottobre si terrà l’assemblea elettiva, chiamata a rinnovare gli organi direttivi nazionali della Federazione per i prossimi anni.

Per ulteriori dettagli e per consultare l’agenda completa degli appuntamenti è possibile visitare il portale web ufficiale della delegazione all’indirizzo www.fisarsalerno.it.