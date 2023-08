Ascea, criticità in mare: scatta il divieto di balneazione

Il comune di Ascea ha disposto il divieto temporaneo di balneazione nelle aree marino – costiere, per i punti “Piana di Velia” e precisamente dal confine con il Comune di Casal Velino fino a circa 60 metri oltre l’intersezione di viale Esperia con il lungomare Ponente di Ascea Marina. Lo hanno reso noto dall’Arpac. L’agenzia regionale con nota notificata al sindaco lo scorso 23 agosto, ha comunicato che «dai risultati delle analisi effettuate su campione prelevato nell’acqua di balneazione di seguito specificata appartenente al litorale di codesto Comune relative al giorno 21 mese di agosto 2023, è sfavorevole e pertanto la balneazione è da vietarsi, fino a nuova comunicazione, lungo il tratto specificato».

L’ordinanza del sindaco

Le aree marino costiere interdette alla balneazione con l’ordinanza firmata dal primo cittadino di Ascea, Pietro D’Angiolillo, potranno essere riaperte alla balneazione solo a seguito di nuova diversa comunicazione dell’Arpac.

Il precedente

Nella giornata di ieri era stata disposta la chiusura anche di un tratto di litorale di San Mauro Cilento. In questo caso il provvedimento del sindaco Giuseppe Cilento era conseguente alla rottura di una condotta fognaria con conseguenti probabili sversamenti in un torrente e di qui in mare.