Arresto nel salernitano: un uomo ha commesso 10 rapine in farmacie e sale scommesse, procurandosi un bottino di 20 mila euro

La Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di G. F.

L’uomo è indagato per molteplici episodi di rapina aggravata e di porto illegale di arma.

Ecco i fatti

Secondo l’ipotesi accusatoria, l’uomo, con volto travisato e mediante minaccia di un’arma, si sarebbe reso responsabile di dieci rapine commesse fra gennaio e dicembre 2022, ai danni di farmacie e sale scommesse ubicate nella città e nella provincia di Salerno, procurandosi un bottino di circa 20 mila euro.

Le rapine commesse

In base alle indagini della Polizia di Stato, l’uomo avrebbe agito da solo e avrebbe preso di mira principalmente farmacie e sale scommesse nella zona di Salerno, utilizzando un’arma per minacciare i dipendenti e portando via un bottino di circa 20 mila euro.

L’arresto: i dettagli

L’uomo è stato arrestato in esecuzione dell’ordinanza cautelare e sarà sottoposto a processo per rispondere delle accuse a suo carico. La Polizia di Stato ha espresso soddisfazione per l’operazione che ha portato all’arresto dell’uomo e ha ribadito il proprio impegno nella lotta alla criminalità, garantendo la sicurezza dei cittadini nella città e nella provincia di Salerno.