Nella notte del 29 ottobre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Eboli hanno arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in quanto, un uomo straniero, a seguiti di perquisizione domiciliare, individuato in possesso di 600 grammi di cocaina e 6 kg di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.