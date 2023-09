Ancora riconoscimenti per l’olio del Cilento. Due aziende premiate a Genova

Nei giorni scorsi a Genova, presso l’hotel Bristol Palace si sono svolte le premiazioni di Lodo 2024.

Si tratta di un concorso Oleario internazionale per la selezione dei migliori oli extravergine.

Lodo nasce dall’esperienza dello storico concorso “Orciolo D’Oro”, il primo concorso oleario professionale dedicato all’olio extravergine di oliva in Italia.

Ottimo risultato per due aziende del Cilento che si confermano al top non solo a livello italiano.

I riconoscimenti per il Cilento: azienda Rodyum

L’Azienda Agricola Rodyum di Angelo Di Blasi, che si è distinta per la sua dinamica e per essere formata da giovani promesse dell’olivicoltura, si aggiudica Il volto dell’olio 2024.

Rodyum, situata a Pisciotta, da anni primeggia negli appuntamenti internazionali.

Nel 2022 l’azienda era già stata premiata come Volto dell’Olio per il miglior monocultivar in concorso. Una bella soddisfazione competere e confrontarsi con le migliori eccellenze internazionali e nazioni.

L’azienda Piero Matarazzo

Un premio speciale è andato anche a Piero Matarazzo Azienda Agricola, già Volto dell’Olio 2023, con il Lodo Social Project Awards 2024, un progetto di comunicazione per il miglior Olio Gourmet con coinvolgimento di chefs e influencers.

“Valori e Ingegno, Forza e Volontà, le tracce che segnano un percorso e che realizzano un progetto, azioni che meritano di essere riconosciute e premiate, realtà che meritano di essere lodate”. Questa la motivazione del riconoscimento.

Cilentano DOC, l’ingegnere Piero Matarazzo porta avanti con passione una splendida realtà modello nel cuore di Perdifumo, che vanta ormai autorevoli riconoscimenti .

Le due aziende collaborano con il professionista del settore Nicolangelo Marsicani, frantoiano e consulente.

Le aziende saranno inserite nella prestigiosa guida internazionale Lodoguide 2024.