Anche a Capaccio Paestum: attiva la campagna di adesioni 2024 per il partito Forza Italia

Forza Italia, il partito guidato dal segretario nazionale Antonio Tajani, si prepara a lanciare una massiccia campagna di adesioni in vista delle elezioni europee, amministrative e dei congressi comunali di fine anno. Con l’obiettivo di superare il risultato straordinario delle oltre 110.000 tessere raccolte l’anno scorso, il partito si mobilita per allestire gazebo in centinaia di piazze in tutta Italia. La campagna si svolgerà in due weekend consecutivi: il 6-7 aprile e il 13-14 aprile.

Crescita di Forza Italia

Il responsabile nazionale adesioni di Forza Italia, il deputato e Sottosegretario di Stato al Mit Tullio Ferrante, sottolinea la crescita del partito nei sondaggi e nei consensi elettorali. Forza Italia si conferma un partito sempre più attrattivo e vitale, grazie al lavoro sui territori, al pragmatismo nell’azione di governo e alla capacità di offrire un riferimento politico sicuro ai moderati, ai liberali e ai riformisti.

Centinaia di Piazze in tutta Italia

I gazebo azzurri di Forza Italia saranno allestiti in tantissime città italiane, da Nord a Sud. Sul sito ufficiale del partito è disponibile un elenco costantemente aggiornato delle piazze dove sarà possibile raggiungere i gazebo nei due prossimi fine settimana. L’elenco può essere consultato al seguente link: Elenco Gazebo Forza Italia. Data la crescente adesione di nuove piazze, l’elenco verrà costantemente aggiornato.

Obiettivi della campagna

La campagna di adesioni rappresenta un’opportunità per illustrare i risultati ottenuti da Forza Italia come forza di maggioranza e per far conoscere ai cittadini le proposte del partito. Sarà un’occasione per coinvolgere il popolo azzurro e consolidare la crescita del partito in vista delle sfide future. Tullio Ferrante, insieme a dirigenti e militanti di Forza Italia, sarà presente a Cava de’ Tirreni, San Marzano e Capaccio, in provincia di Salerno, per sostenere la campagna di adesioni.

La chiave per vincere

Ferrante sottolinea che la mobilitazione del popolo azzurro è la chiave per vincere con slancio le nuove sfide che Forza Italia ha di fronte. La campagna di adesioni rappresenta un passo importante per consolidare il successo del partito e per continuare a offrire un’alternativa politica solida e attrattiva per i cittadini.

Con la campagna di adesioni del 2024, Forza Italia dimostra la sua determinazione nel crescere come partito e nel consolidare la propria presenza sul territorio nazionale.