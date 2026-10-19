Amministrative 2027 nel Salernitano: il centrodestra si compatta e avvia il tavolo strategico

La macchina organizzativa del centrodestra salernitano si mette ufficialmente in moto con largo anticipo in vista della tornata delle elezioni amministrative del 2027. Nel pomeriggio si è tenuto un vertice decisivo tra tutti i rappresentanti provinciali della coalizione presso la sede salernitana di Fratelli d’Italia. Al centro del confronto, la volontà condivisa di presentarsi compatti alle urne nei diversi Comuni del territorio interessati dal voto, definendo fin da subito un metodo di lavoro chiaro per l’individuazione delle candidature e la stesura dei programmi amministrativi.

All’incontro di coordinamento hanno preso parte i principali esponenti politici del territorio: l’On. Imma Vietri per Fratelli d’Italia, l’On. Roberto Celano per Forza Italia, l’On. Aurelio Tommasetti per la Lega, Bruno D’Elia in rappresentanza di Noi Moderati e Roberto Lambiase per l’Udc.

Alleanza unita e alternativa al centrosinistra

I leader della coalizione hanno riaffermato l’intento di consolidare il blocco di centrodestra su scala provinciale, ponendosi l’obiettivo di rompere gli equilibri locali e presentare un’offerta politica rinnovata rispetto alla governance uscente.

Nelle intenzioni dei vertici provinciali, l’alleanza intende presentarsi come un’alternativa credibile al centrosinistra, puntando su amministrazioni capaci di rispondere in modo diretto ed efficace alle istanze delle comunità locali.

Il ruolo dei coordinamenti locali e la selezione dei candidati

Uno dei nodi centrali del vertice ha riguardato il metodo decisionale per la scelta degli aspiranti primi cittadini. È stato stabilito un percorso condiviso che vedrà protagonisti i Coordinamenti cittadini, ai quali spetterà il compito di fare sintesi sul territorio e individuare profili autorevoli, radicati e fortemente rappresentativi.

Le proposte emergenti dai singoli Comuni saranno poi analizzate e vagliate congiuntamente al tavolo provinciale per assicurare omogeneità e coesione in tutta la provincia.

Apertura al civismo e programmi per le comunità

Oltre ai partiti tradizionali dell’arco di centrodestra, la strategia mira ad estendere il perimetro della coalizione oltre i confini delle singole sigle di partito. Durante il tavolo è emersa con chiarezza la volontà di valorizzare le forze sane della società civile, favorendo la partecipazione attiva di realtà civiche locali che si rispecchino nei valori generali del progetto politico-amministrativo.

L’obiettivo finale dichiarato dai partecipanti è quello di «costruire nei Comuni coalizioni solide, fondate su programmi concreti, per garantire ai cittadini amministrazioni competenti ed efficaci».