Amedeo Monzo e Alessia Nese: il Cilento brilla in TV su Rai 1 e Canale 5

Dal Cilento al grande pubblico delle reti nazionali. Amedeo Monzo, ballerino originario di Agropoli, è entrato ufficialmente a far parte del cast fisso de “L’Eredità”, il celebre game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni e giunto alla sua venticinquesima edizione. Monzo, affiancato nel corpo di ballo da Gabriele Riccio, ha ottenuto la conferma definitiva dopo l’apprezzata partecipazione alla versione estiva del programma, “L’Eredità Summer”.

Un importante traguardo che corona un percorso di crescita artistica guidato da passione e impegno, iniziato nella sua città natale e, in particolare, nella scuola di danza della madre, Rita Polidoro. Tra le esperienze professionali già nel curriculum del giovane artista spicca anche il Festival di Sanremo, palco su cui ha esibito il proprio talento accompagnando le performance di Raf e dei The Kolors.

Il plauso delle istituzioni locali di Agropoli

L’ingresso di Amedeo Monzo nella squadra Rai ha suscitato grande entusiasmo nella comunità cilentana. Tra i primi a esprimere soddisfazione è stato il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, che ha dichiarato: “Un altro talento agropolese è approdato sul piccolo schermo. Davvero complimenti!”.

Alessia Nese da Gioi Cilento protagonista a “La Ruota della Fortuna”

La presenza del territorio cilentano in televisione non si limita alla Rai. Nella serata di ieri, una giovane originaria di Gioi Cilento è stata tra i protagonisti de “La Ruota della Fortuna”, lo storico game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti affiancato da Samira Lui.

Si tratta di Alessia Nese, Marketing Specialist in uno studio legale, cresciuta nel Cilento ma attualmente residente a Sesto San Giovanni (Milano). Nese ha gareggiato con determinazione affrontando la campionessa in carica, Rossana, e arrivando a un passo dalla qualificazione alla finalissima. “È stata una bellissima esperienza ed ero molto emozionata. Gerry Scotti? Simpaticissimo, esattamente come appare in TV”, ha raccontato la concorrente, accorsa negli studi televisivi insieme alla madre Susanna.