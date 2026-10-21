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Agropoli, al via la pulizia del fiume Testene: più sicurezza e decoro

Mezzi meccanici in azione ad Agropoli per ripulire il fiume Testene dalla vegetazione: l’intervento garantisce il deflusso delle acque e più decoro alla zona

Di:
Ernesto Rocco
Agropoli, al via la pulizia del fiume Testene: più sicurezza e decoro

Sono partiti ad Agropoli i lavori di pulizia del fiume Testene. Nel corso d’acqua stanno operando mezzi meccanici, impegnati a rimuovere la vegetazione che negli ultimi tempi aveva invaso l’alveo. L’intervento risponde a una richiesta che i residenti avanzavano da tempo.

Mezzi meccanici all’opera lungo il corso d’acqua

Le operazioni riguardano il taglio e la rimozione della vegetazione cresciuta in modo incontrollato lungo il Testene. Nel tempo le piante avevano preso il sopravvento sul letto del fiume e ne potevano ostacolare la normale funzionalità. Per questo si è reso necessario l’impiego di macchinari, che consentono di liberare l’area in modo più rapido ed efficace.

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Deflusso delle acque e rischio allagamenti

L’obiettivo principale è garantire il corretto deflusso delle acque. Un alveo invaso da rovi, canne e arbusti riduce la capacità di smaltimento del fiume, soprattutto durante le piogge intense, e aumenta il rischio di esondazioni e allagamenti nelle zone circostanti. La pulizia degli argini e del letto fluviale rientra tra le attività di manutenzione ordinaria che servono a prevenire questo tipo di problemi, in particolare nella stagione autunnale, quando le precipitazioni si fanno più frequenti.

Più decoro per la zona

Oltre alla sicurezza idraulica, i lavori puntano a restituire decoro all’area. I residenti segnalavano da tempo lo stato di degrado del corso d’acqua, con la vegetazione incolta che ne compromette l’aspetto. La ripulitura è attesa come un segnale di attenzione verso un territorio che chiedeva interventi concreti.

Una richiesta che arrivava dai cittadini

L’avvio del cantiere accoglie quindi le sollecitazioni dei cittadini, che negli ultimi mesi avevano chiesto di intervenire sia per ragioni di sicurezza sia per la cura dell’ambiente urbano. Ora i mezzi sono al lavoro e la zona potrà tornare più sicura e curata.

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