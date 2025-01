Altavilla Silentina, va in pensione ma continuerà a dare il suo supporto al Comune

Va in pensione ma continuerà a dare il suo importante contributo alla comunità; il comune di Altavilla Silentina, guidato dal sindaco Francesco Cembalo, ha deciso di affidare alla dipendente in quiescenza, Giuseppa De Gregorio, un incarico di collaborazione e consulenza, a titolo gratuito, per la durata di mesi 6, con eventuale possibilità di rinnovo per lo stesso periodo.

Ecco dove sarà collocata

La dipendente, collocata in quiescenza dallo scorso 1° novembre, ha lavorato per 35 anni presso gli Uffici dei Servizi demografici/Anagrafe del Comune. La stessa continuerà a collaborare, in modo gratuito, con l’Ente andando a supportare gli addetti dell’Ufficio Anagrafe, vista la sua pluriennale esperienza.

L’obiettivo rimane quello di assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze, nonché di garantire la continuità del servizio e la correttezza dei procedimenti in itinere.

La normativa

Si tratta di una possibilità contemplata dalle normative e che diversi enti locali stanno seguendo per poter far fronte alla carenza di personale e all’impossibilità di procedere a nuove assunzioni.

Le finalità del conferimento di incarichi a titolo gratuito a personale in quiescenza, inoltre, sono quelle di evitare di perdere la possibilità di utilizzare le conoscenze tecniche e le elevate e consolidate professionalità, dei soggetti in quiescenza, di permettere la trasmissione delle conoscenze, delle esperienze e delle competenze acquisite dal personale in quiescenza, evitare aggravi di spese attraverso il conferimento di incarichi onerosi ad altri soggetti e consentire il funzionamento dei servizi e degli uffici di un Settore, nelle more della conclusione delle procedure finalizzate all’assunzione di nuovo personale.