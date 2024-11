San Mauro Cilento, va in pensione ma continuerà a collaborare gratis con il Comune

Va in pensione ma continuerà a dare il suo contributo alla comunità; il comune di San Mauro Cilento, guidato dal sindaco Carlo Pisacane, ha deciso di conferire un incarico di collaborazione a titolo gratuito all’ex dipendente pubblico in quiescenza Domenico Conti, architetto.

L’ex dipendente supporterà l’Ufficio Lavori Pubblici

L’ex dipendente, da ultimo istruttore tecnico direttivo presso il comune di Ceraso, ha manifestato la propria disponibilità ad assumere un incarico gratuito, per lo svolgimento di attività di studio, consulenza e in generale di collaborazione presso l’Ufficio Lavori pubblici del comune di San Mauro Cilento.

La convenzione ha la durata stabilita con la fine del mandato sindacale, salvo eventuali recessi, revoche nonché modifiche e/o integrazioni che potranno essere consensualmente effettuate, per iscritto, dalle parti e/o che saranno richieste da sopraggiunte esigenze o disposizioni di legge.

La normativa

Si tratta di una possibilità contemplata dalle normative e che diversi enti locali stanno seguendo per poter far fronte alla carenza di personale e all’impossibilità di procedere a nuove assunzioni.

Le finalità del conferimento di incarichi a titolo gratuito a personale in quiescenza, inoltre, sono quelle di evitare di perdere la possibilità di utilizzare le conoscenze tecniche e le elevate e consolidate professionalità, dei soggetti in quiescenza, di permettere la trasmissione delle conoscenze, delle esperienze e delle competenze acquisite dal personale in quiescenza, evitare aggravi di spese attraverso il conferimento di incarichi onerosi ad altri soggetti e consentire il funzionamento dei servizi e degli uffici di un Settore, nelle more della conclusione delle procedure finalizzate all’assunzione di nuovo personale.